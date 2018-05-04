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Как погулять с собакой и никому не навредить
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Как погулять с собакой и никому не навредить 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Правила содержания и выгула собак в столице вступили в силу 4 мая 2001 года. «ВМ» напоминает, какие наказания последуют, если их не соблюдать.
По закону разрешается вести собаку на поводке при пересечении проезжей части, при движении по тротуару и дороге. Штраф в размере 1-2 тысяч рублей могут наложить, если вы будете выгуливать собаку без поводка во дворах и парках. Кроме того, запрещаются выгулы на территории школ, детских садов, а также больниц и других учреждений здравоохранения.
Отметим, что в столице есть специально отведенные места для выгула животных. Нельзя допускать, чтобы ваша собака загрязняла места общего пользования. Владелец должен сразу убрать за своим питомцем, иначе вам выпишут штраф в 1-2 тысячи рублей.
Содержать собаку в коммунальной квартире без согласия соседей запрещено — за это налагается штраф в 1-2 тысячи рублей.
Если кто-то выгуливает собаку без намордника и поводка в неположенных местах, если животное непрерывно нарушает ваш покой своим лаем или если вас покусала собака, обратитесь в полицию или к участковому, напишите заявление в произвольной форме. В заявлении укажите ваши ФИО, адрес, телефон и место правонарушения.
Ознакомиться с правилами содержания собак и кошек в Москве можно на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Зоя Зотова, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике:
— По поручению мэра Москвы в столице давно были обустроены места, предназначенные для выгула собак, где животным предоставляется полная свобода и возможность тренироваться. Для дрессировки собак там установлены учебные, тренировочные и спортивные снаряды. По периметру там расставлены тренажеры для дрессировки: мостики, трамплины, лестницы, качели и другое. Центр площадки, как правило, свободен, потому животным есть где поиграть и побегать. Площадки огорожены забором и находятся не ближе чем в 40 метрах от жилых и общественных зданий, а также не менее чем в 50 метрах от детских учреждений. Площадь одной площадки составляет от 400 до 10 тысяч квадратных метров. То есть, животным достаточно места для бега и активных игр. Вход на площадки для выгула бесплатный. На данный момент в Москве существуют 438 площадок.
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