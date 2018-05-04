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В России изменили правила техосмотра
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В России изменили правила техосмотра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С сегодняшнего дня, 4 мая, в России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств.
Отметим, что поправки были внесены в Закон, который регулирует правила прохождения техосмотра. Отметим, что документ серьезно изменяет всю процедуру, пишет «Парламентская газета».
Так, по новым правилам операторы техосмотра становятся ответственными за выдачу диагностической карты, которая содержит заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, если автомобиль не соответствует обязательным требованиям безопасности. До 2013 года взамен диагностической карты выдавали талон техосмотра.
Также новые правила предусматривают новые требования к безопасности автомобиля.
Теперь, если на автомобиле установлена шипованная резина, то ею должны быть оборудованы все колеса. Кроме знака аварийной остановки, теперь в обязательном порядке будут проверять наличие аптечки и исправного огнетушителя. Кроме того, согласно документу, введен запрет на демонтаж предусмотренных заводом-изготовителем стеклоочистителей и стеклоомывателей.
Также новые правила не допускают установку окрашенных или бесцветных оптических деталей и пленок на рассеиватели световых приборов, подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя руля, неисправность усилителя руля.
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