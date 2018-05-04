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Врио губернатора предложил варианты восстановления авиацентра в Новосибирске
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Врио губернатора предложил варианты восстановления авиацентра в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Слияние произошло около двух лет назад. Увы, с тех пор число обучающихся в авиацентре сократилось в два раза, меньше стало и преподавателей, и методистов авиационного профиля. Активисты рассказали Андрею Травникову, что в центре утеряны традиции, перестали проходить встречи со знаменитыми выпускниками — летчиками-космонавтами и летчиками-испытателями.
Авиацентр был создан в 2004 году и привлек детей и молодежь к занятиям техническими видами спорта. Цель — подготовка будущих парашютистов, авиационно-технических специалистов, летчиков.
Андрей Травников предложил два сценария восстановления работы и развития авиацентра: создать обособленную структуру с особым статусом либо провести реорганизацию и восстановить статус отдельного юридического лица. Решение о том, какой из двух вариантов предпочтительнее, примут члены попечительского совета авиацентра, который также будет создан в ближайшее время.
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