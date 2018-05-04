Гимназический корпус Радищевского музея в Саратове ждет масштабный ремонт

Гимназический корпус государственного художественного музея имени Радищева ожидает масштабный ремонт. Такая информация следует из извещения на портале госзакупок. Максимальная цена тендера составляет 82 млн рублей, срок исполнения — до 2021 года.

Ремонт затронет и внешнюю, и внутреннюю отделку здания. Из-за этого в Саратове начал распространяться слух о том, что все эти 4 года здание будет закрыто для посетителей.

Как сообщила и.о. гендиректора музея Наталья Якунина , это слух не соответствует действительности.

По словам Натальи Якуниной, работы внутри здания затронут только первый этаж, там планируют обустроить помещения для библиотеки и читального зала. Сейчас книгохранилище ютится в небольшом помещении, что мешает открыть его для читателей.

Выставочные залы на втором этаже, скорее всего, будут открыты. Закрыться они могут на небольшой срок, когда будут проводиться работы, связанные с большим количеством шума и мусора. Якунина напомнила, что реконструкция половины здания была закончена всего несколько лет назад.

Фото: gtrk-saratov.ru