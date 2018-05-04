ЦОДД изменил режим работы светофоров еще на 30 пешеходных переходах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по просьбам москвичей отрегулировал работу еще 30 светофоров. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«Режим работы светофоров изменили еще на 30 пешеходных переходах по просьбам горожан. Для удобства пешеходов специалисты ЦОДД отрегулировали светофоры с учетом дорожной обстановки. Работу светофоров оптимизировали на наиболее оживленных перекрестках», — говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков , на одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов (время увеличения сигнала составило от трех до 41 секунды). На таких перекрестках во время зеленого сигнала сможет пройти больше пешеходов, чем раньше. А на других светофорах снизили время ожидания зеленого света (на 10-85 секунд) — сигнал горит с той же длительностью, но загорается чаще.

«Мы стараемся учесть интересы и пешеходов, и автомобилистов. Поэтому изменения режима работы светофоров не влияют на загруженность дорог, а пешеходам теперь не приходится долго ожидать зеленого света», — отметил Д. Горшков.

Так например, на пересечении Госпитальной набережной и ул. Новая Дорога снизили время ожидания зеленого сигнала на 85 секунд, с 150 до 65 секунд. А на перекрестке ул. Селезневская и ул. Новосущевская увеличили продолжительность зеленого света на 15 секунд, с 10 до 25 секунд.

В материале уточняется, что обращения горожан по по поводу регулирования работы светофоров принимаются на сайте mos.ru , едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи дорожным координаторам ЦОДД. Чтобы организовать такую встречу, нужно оформить заявку на сайте центра.