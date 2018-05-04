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«Вставших на путь исправления» оставили в колонии
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«Вставших на путь исправления» оставили в колонии 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Молодой наркоплантатор, отсидев в ямальской колонии три года, обратился к Президенту России с прошением о помиловании.
В суде он признал, что три года культивировал и курил каннабис. За куст конопли, выращенный в стенах квартиры, и сбыт сушеного зелья мужчина получил семь с половиной лет лишения свободы. Сейчас осужденный настаивает на том, что раскаялся, ссылается на хорошие характеристики с прежнего места жительства и работы.
Однако у общественников сложился иной взгляд на ситуацию, и они единогласно отклонили прошение. Как пояснил Валерий Степанченко, председатель Комиссии по вопросам помилования в ЯНАО, такие доводы может привести едва ли не каждый сиделец, не выпускать же всех их на свободу…
В тот же день члены комиссии рассмотрели ходатайство педофила, покусившегося на малолетнюю девочку. Отбыв большую часть десятилетнего срока, этот мужчина обратился к главе государства с просьбой об освобождении. В числе его доводов — признание вины, раскаяние и то, что он «встал на путь исправления».
По этому поводу председатель Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО Данила Гонтарь отметил, что ударный труд и прочие заслуги учитываются при условно-досрочном освобождении (УДО). Но для помилования этого явно недостаточно, тем более речь идет о преступлении в отношении ребенка.
Общественники поддержали точку зрения наблюдателя и отклонили прошение.
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