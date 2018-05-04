Дайджест столичных и мировых событий в ночь с 3 на 4 мая

Приговор расхитителям бюджета, откровения президента Чехии о «Новичке», конфликт со стрельбой в американском супермаркете, заморозка США финансирования «Белых касок», нововведения в билетах РЖД и несколько научных открытий.

Троим фигурантам дела о растрате при строительстве космодрома Восточный вынесен приговор.

РЖД сообщила об изменении порядка отображения времени на железнодорожных билетах — первые билеты с изменениями поступят в продажу 4 мая.

Twitter выявил ошибку в системе безопасности и порекомендовал пользователям срочно сменить пароли к аккаунтам.

Ссора между посетителями американского супремаркета Opry Mills Mall привела к перестрелке, в ходе которой один оппонент безапелляционно победил другого.

Ночью 4 мая московские спасатели ликвидировали возгорание автотранспорта на юго-западе Москвы — сгорели 12 автобусов.

Во Франции к пяти месяцам тюрьмы приговорили мужчину за жестокое обращение с животными — он выбросил из окна кошку.

Президент Чехии заявил о производстве и тестировании вещества «Новичок» на территории страны, что убедило Марию Захарову Алексея Пушкова в полной несостоятельности версии Лондона по делу об отравлении Скрипалей.

СМИ узнали о решении Госдепартамента США приостановить финансирование «Белых касок».