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Дайджест столичных и мировых событий в ночь с 3 на 4 мая
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Дайджест столичных и мировых событий в ночь с 3 на 4 мая 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Приговор расхитителям бюджета, откровения президента Чехии о «Новичке», конфликт со стрельбой в американском супермаркете, заморозка США финансирования «Белых касок», нововведения в билетах РЖД и несколько научных открытий.
Троим фигурантам дела о растрате при строительстве космодрома Восточный вынесен приговор.
РЖД сообщила об изменении порядка отображения времени на железнодорожных билетах — первые билеты с изменениями поступят в продажу 4 мая.
Twitter выявил ошибку в системе безопасности и порекомендовал пользователям срочно сменить пароли к аккаунтам.
Ссора между посетителями американского супремаркета Opry Mills Mall привела к перестрелке, в ходе которой один оппонент безапелляционно победил другого.
Ночью 4 мая московские спасатели ликвидировали возгорание автотранспорта на юго-западе Москвы — сгорели 12 автобусов.
Во Франции к пяти месяцам тюрьмы приговорили мужчину за жестокое обращение с животными — он выбросил из окна кошку.
Президент Чехии заявил о производстве и тестировании вещества «Новичок» на территории страны, что убедило Марию Захарову и Алексея Пушкова в полной несостоятельности версии Лондона по делу об отравлении Скрипалей.
СМИ узнали о решении Госдепартамента США приостановить финансирование «Белых касок».
NASA представило видео Солнца необычного цвета, а Датские ученые выяснили, как ожирение «программирует» клетки организма.
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