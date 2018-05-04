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Добровольцы вышли на субботник
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Добровольцы вышли на субботник 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге, Бузулуке, Сорочинске и Бугуруслане нефтяники влились в общегородские мероприятия по наведению порядка на закреплённых территориях. Школьники и студенты, сотрудники различных предприятий и организаций, пенсионеры в этот день вышли на улицы городов и сёл. В массовой экологической акции были задействованы десятки тысяч добровольцев, которые своим трудом внесли большой вклад в охрану окружающей среды.
В Бузулуке более 500 сотрудников в разных районах города убрались на территориях возле офисных центров, привели в порядок парковые зоны, отчистив от мусора, сухих веток и прошлогодней листвы. Более 80 добровольцев-нефтяников были заняты в проведении уборки в Сорочинске и Бугуруслане. Стоит отметить, что все участники субботника были обеспечены необходимым инвентарём, перчатками. Собранный мусор был оперативно собран в мешки для мусора и вывезен с территорий. После работы профсоюзом были организованы чайные столы со свежей выпечкой и и чистая питьевая вода для участников акции.
Не остались без внимания и промысловые объекты предприятия. Сотрудники цехов добычи, подготовки нефти, поддержания пластового давления, электроцехов вместе приводили в порядок свои территории. Например, работники Росташинского нефтепромысла, по словам заместителя начальника цеха добычи нефти и газа №4 Александра Саблина, убрали весь мусор, накопившийся после зимы, побелили деревья, бордюры, навели порядок на газонах, площадке для посадки пассажиров в автобусы. Также своими силами нанесли разметку для стоянки транспорта.
— Сотрудники цеха с энтузиазмом и хорошим настроением поддержали всероссийский субботник «Зелёная весна-2018», — говорит Александр Михайлович. — Теперь участок будто обновился поле зимы, радует глаз и создаёт настроение.
Прошедшая акция внесла весомый вклад в охрану окружающей среды и стала важным событием Года добровольца и волонтёра.
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