Лето на дворе: куда сообщить о засохших деревьях или пустой песочнице

После перерыва на зиму на портале «Наш город» открыли традиционные весенне-летние темы. Москвичи снова могут сообщить о стертой дорожной разметке, засохших деревьях во дворах, парках и возле дорог, а также об отсутствии песка в песочницах или несоблюдении планового графика отключения горячей воды в многоквартирных домах.

Для комментариев стали доступны следующие темы:

— «Стертая дорожная разметка» в категории «Дороги»;

— «Сухостойные деревья и кустарники» в разделе «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» (доступна в категориях «Дороги», «Дворовые территории» и «Парки»);

— «Отсутствие песка в песочнице» в категории «Дворовые территории»;

— «Несоблюдение плановых сроков подключения/отключения горячего водоснабжения» в категории «Многоквартирные дома».

Открытие весенних и летних тем происходит на портале постепенно. Так, в раздел «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» (категории «Дворовые территории», «Дороги» и «Парки») недавно вернулись темы, связанные с содержанием газонов, деревьев и кустарников. Здесь также можно сообщить о сухостое, пнях, сломанных ветках и вытоптанной на газоне траве. Кроме того, на портале появилась тема, связанная с работой летних кафе.

Также на «Нашем городе» открылись новые темы для обращений. Сообщения о неисправных электронных табло на остановках теперь принимают в категории «Остановки общественного транспорта». Там же можно оставить жалобы на некорректное отображение информации о маршрутах следования. А в разделе «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» впервые стала доступна для комментирования тема «Аварийные деревья». Здесь предлагается размещать фото деревьев, представляющих угрозу безопасности во дворах, парках и поблизости от дорог.

Открытие сезонных тем позволяет жителям контролировать работу городских служб в режиме онлайн. На каждое сообщение специалисты должны ответить в течение восьми рабочих дней. Еще больше двух недель у пользователя будет, чтобы подтвердить или опровергнуть решение проблемы.

О каких проблемах можно сообщить, смотрите в разделе «Полезная информация».