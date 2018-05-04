Светлану Иванову поздравляют с рождением второго ребенка 

32-летняя Светлана Иванова уже около семи лет состоит в отношениях с 56-летним режиссером Джаником Файзиевым. К слову, свои отношения звездная пара предпочитает не афишировать. В 2012 году актриса подарила своему возлюбленному дочь Полину, а в феврале этого года стало известно, что она снова беременна. На съемках программы «Вечерний Ургант» Иванова появилась в довольно свободном платье, однако и оно не смогло скрыть заметно округлившийся живот актрисы.
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Второй ребенок знаменитости появился на свет в элитной Тель-Авива «Ихилов», где ведение беременности и роды стоят в среднем, $10 тысяч, что в два раза дешевле, чем VIP-роды в любой престижной клинике Москвы. О радостном событии в своей семье на страницах микроблога рассказала сама Светлана. «Дети спать, мать в счастье», — иронично подписала она собственную фотографию, намекнув, что вновь стала мамой.
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В комментариях к публикации пользователи принялись поздравлять актрису с пополнением и желать маме и новорожденному малышу здоровья. Добавим, что долго оставаться в Израиле после родов Иванова не намерена, так как в России ей нужно закончить работу над вторым сезоном сериала «Тест на беременность».
На последних месяцах беременности Светлана Иванова вместе с дочерью Полиной улетела в Израиль/Фото: instagram.com/artistkaivanova