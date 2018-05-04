В Мурманской области обесточили подразделение «ФосАгро»

"Зафиксирован сброс нагрузки АО «Апатит» на 53 МВт", — говорится в сообщении. По данным ведомства, на подстанции сработала защита, в результате отключили трансформатор. Причины ЧП выясняются. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Комбинат «Апатит» расположен в Кировске Мурманской области. В сфере деятельности «Апатита» — добыча и обогащение апатит-нефелиновых руд Хибинских месторождений.