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В Мурманской области обесточили подразделение «ФосАгро»
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В Мурманской области обесточили подразделение «ФосАгро» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Энергоснабжение апатито-нефелиновой обогатительной фабрики комбината «Апатит» (входит в "ФосАгро") в Мурманской области нарушено в пятницу, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
"Зафиксирован сброс нагрузки АО «Апатит» на 53 МВт", — говорится в сообщении. По данным ведомства, на подстанции сработала защита, в результате отключили трансформатор. Причины ЧП выясняются. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Комбинат «Апатит» расположен в Кировске Мурманской области. В сфере деятельности «Апатита» — добыча и обогащение апатит-нефелиновых руд Хибинских месторождений.
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