Госдеп переживает за покупку Турцией ЗРС С-400 

«Мы серьезно обеспокоены по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями по НАТО, а Турция — член альянса, она должна закупать только те вооружения и другие средства, которые совместимы с остальными партнерами по НАТО, — сказала на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепа США Хизер Нойерт. Нойерт отказалась давать комментарии относительно заявления помощника госсекретаря США Уэса Митчелал о том, что приобретение ЗРК у России может оказать негативное влияние на участие турецкой стороны в программе истребителя F-35.
Как ранее сообщал „ФедералПресс“, президент Турции заявил об отсутствии каких-либо препятствий по приобретению у России зенитно-ракетных систем С-400. 12 сентября после визита в Казахстан Эрдоган сообщил о том, что Турция уже внесла задаток за российский ЗРК С-400.
Почти сраз уже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение Турции купить C-400 у России. „Решение Турции инвестировать в новые возможности воздушной обороны подписанием соглашения с Россией о системах С-400 — это национальное решение“, — сказал генсек.