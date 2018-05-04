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Ямальцы смогут увековечить память о подвиге предка в интернете
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Ямальцы смогут увековечить память о подвиге предка в интернете 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В преддверии Дня Победы в России проходит интернет-марш увековечивания памяти гражданских и военных подвигов времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, — сообщает окружной департамент культуры.
Автор социального проекта www.face-to-face.ru и организатор акции Ольга Каунова (Корсакова) приглашает жителей страны присоединится к интернет-инициативе, записав истории чести своих семей в годы Великой Отечественной войны.
Все россияне, в семьях которых хранится память о подвигах бабушек и дедушек, смогут увековечить произошедшее, выложив рассказы историй на всероссийской интернет-платформе СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, прикрепив фото того, чья честь чтится.
Символом всероссийского интернет-марша «Честь Победы» выбран Маршал Жуков, приветственно салютующий «честь имею». Символ будет нанесен на каждую фотографию славного представителя семьи, чей поступок и подвиг опубликуют на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и перепощен в соцсети.
Алгоритм действия для пользователей максимально прост: 1. Необходимо зайти на платформу СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ; 2. Опубликовать историю своей семьи времен войны (активировав форму «Написать признание»); 3. Отметить город и регион, в котором вы находитесь; 4. После публикации сделать репост и фотографии Вашего славного родственника будет присвоен стикер «Честь Победы»; 5. Таким образом, вы увековечите память о славном событии навсегда в интернете на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.
Благодаря каждой семье, в которой есть свой уникальный подвиг фронтового или гражданского происшествия времен Великой Отечественной войны, сегодня страна живет свободной и счастливой жизнью!
Отметим, впервые проект был запущен в прошлом году, получивший большой общественный резонанс. В этом году, для повышения эффективности проведения общественно значимых событий, организатор акции учредил Ассоциацию управления общественными проектами «СОЗИДАЙ РОССИЯ!».
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