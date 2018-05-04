Статус и дополнительные выплаты: как медики становятся «почетными врачами»

Еще 70 столичных медиков получили почетный статус «московский врач», теперь в городе работают 235 таких специалистов. Сейчас статус присваивается докторам 15 специальностей. Но до конца года статус смогут также получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики. А в апреле оценочные процедуры уже начали проходить врачи скорой помощи.

«Общее число специалистов, добровольно решивших получить подтверждение своих компетенций и готовых заниматься расширением профессионального кругозора, постоянно растет. Специалистов, которые получили почетный статус «московский врач», уже 235. Несмотря на сложный экзамен, участие в проекте принимают представители всех включенных в него специальностей. В ближайшее время будут известны и первые обладатели статуса «московский врач» среди сотрудников скорой медицинской помощи», — сообщил Министр Правительства Москвы , руководитель столичного Департамента здравоохранения города Алексей Хрипун

Стать «московским врачом» могут медики, работающие по таким специальностям, как «терапия», «хирургия», «неврология», «эндокринология», «педиатрия», «общая врачебная практика», «лучевая диагностика», «кардиология», «акушерство и гинекология», «урология», «травматология», «анестезиология и реаниматология», «оториноларингология», «дерматовенерология», «психиатрия», «скорая медицинская помощь». А до конца года экзамены начнут сдавать врачи по специальностям «онкология», «гастроэнтерология», «стоматология», а также врачи клинической лабораторной диагностики.

Получить почетный статус могут врачи с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, а также стажем работы по специальности не менее пяти лет. Помимо этого, каждому претенденту предстоит успешно пройти добровольные оценочные процедуры и защитить профессиональное портфолио. Участие в испытаниях бесплатное и добровольное. Статус присваивается на пять лет, его обладателям ежемесячно выплачивается надбавка к заработной плате в размере 15 тысяч рублей.

Проект «Московский врач» запустили 1 сентября прошлого года.