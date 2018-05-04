Россия заполучила ракеты «Томагавк», которые собирается использовать для совершенствования российских образцов вооружения

Франция и 14 апреля 2018 года, США Великобритания нанесли серию ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии . На территории Сирии было применено 105 ракет разных типов. По заявлениям России , комплексы противовоздушной обороны Сирии перехватили 71 крылатую ракету. Однако Соединенные Штаты хвастаются, что все ракеты достигли своей цели.

Обе стороны стояли на своем, пока 25 апреля Россия не опубликовала информацию о том, что были перехвачены обломки ракет, а подразделения сирийской противовоздушной обороны сбили только 46 крылатых ракет США и союзников, а не 71 ракету, как заявлялось ранее. Кроме того, Министерство обороны РФ также заявило, что Россия заполучила неразорвавшуюся крылатую ракету «Томагавк», которая будет использоваться для совершенствования российских образцов вооружения. Однако Министерство обороны США заявило, что утверждения Москвы абсурдны.

25 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в Москву привезли неразорвавшуюся крылатую ракету «Томагавк» и одну авиационную высокоточную ракету, которые США и их союзники использовали 14 апреля в ходе последнего авиаудара по Сирии.

Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. По заявлениям Министерство обороны Сирии, ракеты были найдены в хорошем состоянии. На данный момент пока неизвестны причины, почему две ракеты не взорвались. «Некоторые ракеты (выпущенные США, Великобританией и Францией по Сирии) отклонились от изначальной цели. Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей», — заявил Рудской. Сирийская сторона заявила, что обе ракеты в довольно хорошем состоянии 17 апреля были переданы русским военным в Сирии. А русские военные, дислоцирующиеся в Сирии, самолетом отправили ракеты в Москву.

«Сейчас их исследуют наши специалисты. Результаты этой работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения», — добавил Рудской. По сообщениям «Рейтер» от 25 апреля, в Минобороны России анонсировали поставку в Сирию новых систем противоракетной обороны. Эксперты утверждают, что Россия, возможно, поделится результатами исследования «Томагавков» с Сирией.

14 апреля 2018 года по местному времени, США, Франция и Великобритания нанесли серию «точечных ударов» по объектам в Сирии. Министерство обороны США провело второй специальный брифинг, посвященный ракетному удару по Сирии, где было заявлено, что все намеченные цели были поражены и сирийские ПВО не смогли перехватить ни одну ракету.

Российская сторона сомневается в этом. Вначале, Министерство обороны России заявило, что в общей сложности Сирийскими силами противовоздушной обороны была перехвачена 71 ракета, а также в течение 24 часов была опубликована информация о точном расположении ракет-перехватчиков. Однако по заявлениям информагенства «Спутник», Рудской на брифинге продемонстрировал публике фотографии обломков крылатых ракет, которые были выпущены 14 апреля по Сирии, а также упомянул, что было сбито только 46 ракет, а не ранее заявленные 71.

Полученные данные разведки показывают, что зенитными ракетными системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «Бук», «Квадрат» и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет. По словам генерала Рудского, эти ракеты с учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств ПВО были уничтожены в пяти районах перехвата.

Однако Министерство обороны США заявило, что утверждения Москвы абсурдны. Официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон во время интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что «это еще одни пример российской кампании по дезинформации с целью отвлечь внимание от их моральной причастности к жестокостям режима президента Сирии Башара Асада ».

«Мы прочитали статьи ИТАР-ТАСС . Утверждения России, касающиеся неточных ударов США, абсурдны. По поводу Томагавков (отклонения от изначальной цели), мы не видели иных доказательств, нежели заявления, сделанные российским государственным СМИ, о том, что их утверждения верны, — добавил Пахон. Это, вероятнее всего, еще одна пропагандистская дымовая завеса с целью отвлечь от имеющихся реальных проблем: убийств невинных мирных жителей кровавым режимом, пользующимся поддержкой России».

Ракета «Томагавк» использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента принятия ее на вооружение в 1983 году. Журналист китайского информагенства «Гуаньча» Си Ячжоу заявил, что злоупотребление ракетами «Томагавк» переросло в зависимость США. Он также отметил, что сейчас пока нет подходящей замены этим ракетам. Более того, очень мало примеров того, как «Томагавки» использовались в вооруженных силах других стран. Британские ВМС и многие другие страны также хотят приобрести ракеты данного типа, однако Америка находила различные причины для отказа.