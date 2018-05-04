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В Ташкенте неизвестные отключили базовую станцию Beeline
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В Ташкенте неизвестные отключили базовую станцию Beeline 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 4 мая — Sputnik. В центре Ташкента неизвестные лица отключили электропитание узловой базовой станции крупнейшего сотового оператора Beeline, расположенной на здании Торгового центра «Флешка», сообщает Sputnik Узбекистан.
Ситуация осложняется тем, что сейчас несколько неустановленных лиц в нарушение действующего договора и закона «О телекоммуникациях» препятствуют в доступе сотрудников компании Unitel ("дочка" голландского холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline) к данному оборудованию.
"Наблюдается ухудшение качества голосовой связи и мобильного интернета в районе ТЦ «Флэшка», на улицах Тахтапуль, Шайхонтохур, Кургазма, Нурафшон, Ифтихор, Янгиарык, Хуршида и Тухтасина Жалилова, на участке Малой кольцевой дороги от пересечения с улицы Садриддина Юлдашева до пересечения с улицой Шарофа Рашидова, а также на улице Себзор от пересечения с улицой Нурафшон до пересечения с улицой Зулфия Ханум", — отметили в пресс-службе оператора.
Данный инцидент, заверили в компании, возник по не зависящим от Beeline причинам, но компания предпринимает все возможные усилия для восстановления сервиса.
Ранее сообщалось, что Beeline в Узбекистане будет вынужден заплатить штраф в размере 26,9 миллиарда сумов (3,3 миллиона долларов) по иску Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций (ГИНССИТТ).
Коллегия Экономического суда Ташкента отклонила апелляционную жалобу компании Unitel ("дочка" холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline Uzbekistan) на решение Ташкентского межрайонного экономического суда от 9 февраля. Таким образом было оставлено в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО Unitel штрафа в размере 26,9 миллиарда сумов.
Отметим, что это второй в истории Узбекистана пример применения многомиллиардных экономических санкций на основании постановления правительства «О финансовых санкциях (штрафах) за нарушения требований нормативных актов, государственных и отраслевых стандартов, качества предоставляемых услуг в сфере связи», которое было принято в августе 2000 года и теряет силу уже с 1 июня 2018 года.
Первый случай имел место в конце 2017 года, когда штрафу в размере около 17 миллиардов сумов подверглось ИП Coscom ("дочка" шведско-финской Telia Company, работает под брендом Ucell).
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