В Ташкенте неизвестные отключили базовую станцию Beeline

Ситуация осложняется тем, что сейчас несколько неустановленных лиц в нарушение действующего договора и закона «О телекоммуникациях» препятствуют в доступе сотрудников компании Unitel ("дочка" голландского холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline) к данному оборудованию.

"Наблюдается ухудшение качества голосовой связи и мобильного интернета в районе ТЦ «Флэшка», на улицах Тахтапуль, Шайхонтохур, Кургазма, Нурафшон, Ифтихор, Янгиарык, Хуршида и Тухтасина Жалилова, на участке Малой кольцевой дороги от пересечения с улицы Садриддина Юлдашева до пересечения с улицой Шарофа Рашидова, а также на улице Себзор от пересечения с улицой Нурафшон до пересечения с улицой Зулфия Ханум", — отметили в пресс-службе оператора.

Данный инцидент, заверили в компании, возник по не зависящим от Beeline причинам, но компания предпринимает все возможные усилия для восстановления сервиса.

Ранее сообщалось, что Beeline в Узбекистане будет вынужден заплатить штраф в размере 26,9 миллиарда сумов (3,3 миллиона долларов) по иску Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информационных технологий и телекоммуникаций (ГИНССИТТ).

Коллегия Экономического суда Ташкента отклонила апелляционную жалобу компании Unitel ("дочка" холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline Uzbekistan) на решение Ташкентского межрайонного экономического суда от 9 февраля. Таким образом было оставлено в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО Unitel штрафа в размере 26,9 миллиарда сумов.

Отметим, что это второй в истории Узбекистана пример применения многомиллиардных экономических санкций на основании постановления правительства «О финансовых санкциях (штрафах) за нарушения требований нормативных актов, государственных и отраслевых стандартов, качества предоставляемых услуг в сфере связи», которое было принято в августе 2000 года и теряет силу уже с 1 июня 2018 года.

Первый случай имел место в конце 2017 года, когда штрафу в размере около 17 миллиардов сумов подверглось ИП Coscom ("дочка" шведско-финской Telia Company, работает под брендом Ucell).