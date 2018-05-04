В дни ЧМ-2018 в Казани будет ограничена продажа алкоголя 

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление об ограничении продажи алкоголя в Казани в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Алкоголь нельзя будет продавать в районе стадиона «Казань Арена». Кроме того, реализация алкогольных напитков будет запрещена в центре Казани, у вокзала, аэропорта и в зоне фан-феста. Ограничения будут введены и на употребление алкогольной продукции, указано в постановлении правительства. Особые правила действуют на «всех территориях, кроме прилегающих к зоне фан-феста, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30 июня и 5, 6 июля 2018 года».