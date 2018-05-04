Черепаха на выгуле удивляет прохожих в Хабаровске

Необычную картину наблюдал корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня» на улице Дзержинского краевой столицы. Пенсионерка выгуливала довольно крупную черепаху. При этом прохожие, увидев необычную картину, останавливались, расспрашивали женщину о питомце и старались сделать фото на мобильные телефоны.

— Наш Тортик, так зовут черепаху, уже стал настоящей звездой, хотя лично я его выгуливаю только во второй раз, — объяснила сопровождавшая рептилию горожанка, которая представилась Валентиной. — Я мама хозяйки черепахи. Тортик живёт в террариуме центра красоты, где работает моя дочь. Ему уже 10 лет. Сидеть взаперти ему скучно, всю зиму тосковал. Гулять уж очень любит. И вы знаете, я убедилась, что напрасно черепах считают медлительными животными. Наш Тортик может быть таким стремительным, если его что-то заинтересует на улице, что я за ним поспеваю только скорым шагом.

Питомец принадлежит к одной из разновидностей тропических болотных черепах. В дикой природе эти пресноводные рептилии значительную часть времени проводят на берегу, греясь на солнце. В Хабаровске такая возможность у Тортика есть только несколько месяцев в году, да и то не каждый день. В установившиеся после тёплых майских праздников холода черепахи становятся малоактивными, и владельцы необычной рептилии не рискуют выпускать её на улицу.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало о том, что в нашем регионе разработан проект сохранения собственной дальневосточной кожистой черепахи. Она обитает в Амуре и некоторых озёрах, этот вид находится под угрозой уничтожения.