Строительство Северо-Западной хорды завершится до конца года 

Как сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, заканчивается реконструкция моста через Москву-реку в Мнёвниковской пойме. Осталось благоустроить территорию, сделать примыкание к улице Нижние Мневники и закончить работу по улице Мневники. Напомним, Северо-Западная хорда пройдет через северный и западный районы Москвы. Скоростная трасса протяженностью почти 80 километров соединит такие крупные магистрали, как Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.