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Выпившего для храбрости подсудимого не пустили на процесс
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Выпившего для храбрости подсудимого не пустили на процесс 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Подсудимого, явившегося в суд по уголовному делу о краже, купинские приставы задержали в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина во время прохождения досмотра при входе в здание суда, еле держась на ногах, невнятно пытался объяснить, что он просто немного выпил «для снятия стресса». При этом он выражался нецензурной бранью и вел себя крайне агрессивно, рассказали VN.ru в УФССП по Новосибирской области.
Теперь 32-летнему подсудимому придется провести под административным арестом двое суток. И после этого выпивать для «снятия стресса» уже не придется.
Добавим, судебные приставы нередко сталкиваются со странным поведением подсудимых. Так, судебные приставы Болотнинского района столкнулись со «зверским» аппетитом подсудимого — поддавшись непонятному внутреннему порыву, любитель выпить за рулем схватил талон медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в его крови и съел. Стражами порядка после инцидента был составлен рапорт о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
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