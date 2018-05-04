Тайные дети российских звезд

Нормой современного мира является то, что публику гораздо больше творческой деятельности звезд интересует их личная жизнь. А уж если в шкафу знаменитости припрятан один-другой скелет, то популярность и народная любовь будут точно обеспечены.

В последнее время все чаще стала прослеживаться тенденция на саморекламу за счет знаменитостей. Чего стоила только одна нашумевшая история о тайном сыне Спартака Мишулина , а ведь таких скандалов в мире шоу-бизнеса гораздо больше. И если у одних подобные рассказы вызывают искренний смех, то другим портят немало крови. Впрочем, народная мудрость не зря гласит, что дыма без огня не бывает. Предлагаем вашему вниманию подборку знаменитых отцов и их внебрачных детей.

Спартак Мишулин Самой громкой и неожиданной новостью для россиян стало объявление 33-летнего актера Тимура Еремеева , заявившего в эфире ток-шоу «Пусть говорят», что он является внебрачным сыном знаменитого артиста Спартака Мишулина. Публику ждали долгие выяснения правды, скандалы с дочерью и вдовой любимого народом «Карлсона» и тест ДНК в финале, подтвердивший слова Еремеева. Впрочем, глядя на фотографии двух мужчин рядом, и без результатов ДНК становится очевидно, что они близкие родственники.

Валентин Гафт Народный артист РСФСР 82-летний Валентин Гафт недавно познакомился со своим внебрачным сыном Вадимом. На момент встречи двух мужчин, наследнику талантливого актера было уже 44 года. Валентин Иосифович открыто заявил на всю страну, что он признает сына и давно знает о его существовании, но на встречу не мог решиться из-за угрызений совести.

Михаил Пореченков Актер Михаил Пореченков практически сбежал от своей беременной девушки в Москву , оставив ее одну с ребенком на руках в Таллине . Первенец артиста потерял мать в пятилетнем возрасте и был воспитан бабушкой и тетей. Повзрослев, юноша решился на звонок отцу и тот пригласил его к себе в Россию . Владимир не только простил отца, но и остался с ним в столице. Сейчас мужчины в очень хороших отношениях.

Борис Немцов У известного политика Бориса Немцова были не только известные всей стране внебрачные дети, но и несколько тайных наследников, которые объявились только после смерти мужчины. Первой о правах сына Бориса на наследство Немцова заявила Екатерина Ифтоди, сотрудница «Газпрома» . Следующей стала дизайнер ювелирных украшений Анна Лесникова, показав стране сына Данила, который тоже оказался плодом любви оппозиционера к слабому полу.