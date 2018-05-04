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SWIFT по-русски 

News.ru 55 минут назад
Фото: Spb IT
Центробанк в 2019 году переведет Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT — на технологию блокчейн. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Банку России.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, через которую ежегодно проходит 4 млрд платежных поручений.
По словам источника, СПФС переводят на блокчейн для максимальной защиты финансовых транзакций. Данные из реестра нельзя удалить, а информация автоматически обновляется у всех участников системы при каждом внесенном изменении.
Однако пока неясно, будет ли регулятор использовать собственную разработку на блокчейне или же существующую платформу Etherium для СПФС, отметил источник. Сейчас ЦБ решает, какую именно платформу выбрать. Регулятор рассматривает различные варианты применения технологии распределенных реестров, в том числе и для передачи финансовых сообщений.
По мнению экспертов, российский аналог может стать даже надежнее, чем SWIFT. Технология блокчейн позволит повысить безопасность и прозрачность операций, максимально защитив транзакции. Сейчас это особенно актуально с учетом того, что многие российские банки стали жертвами хакерских атак именно через систему SWIFT.
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