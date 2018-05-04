«Ни в коем случае руки опускать нельзя»

У каждого участника Великой Отечественной войны — своя судьба. Непростая, наполненная трудностями и испытаниями, героическая. Не сосчитать тех, чьи подвиги так и остались безымянными. И по пальцам можно пересчитать героев войны, еще живущих с нами по соседству. Один из них — Владимир Михайлович Бочкарев, уроженец Оренбурга . За плечами ветерана — битва под Воронежем, оборонительные операции в составе второго Белорусского, второго Дальневосточного фронтов. Награжден медалью за Победу над Японией , Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью Жукова. После войны Владимир Михайлович крепко связал свою жизнь с Оренбургским локомотиворемонтным заводом, отработав токарем 35 лет.

Вспоминая прожитые годы, Владимир Михайлович отмечает: «Жизнь меня поносила». Во время войны он воевал в Воронеже, Беларуси и на Дальнем Востоке. В последнем регионе остался оренбуржец и после войны, отслужив там три года. Несмотря на высокое жалованье и внешнее благополучие, Владимир Михайлович мечтал вернуться на малую родину, где осталась мама. В 1950 году главное желание исполнилось, и вместе с женой и двумя маленькими сыновьями Владимир Михайлович вновь оказался в любимом городе.

— Владимир Михайлович, вы на фронт добровольцем ушли?

— Я окончил Чкаловское пулеметное училище, выпускников не спрашивали, хочешь — не хочешь. Просто забирали на фронт. А вот старший брат ушел на фронт добровольцем в 1941. А уже на следующий год его убили под Ленинградом . Всю жизнь собирался съездить к нему на могилу, но так и не довелось. Отец у нас тоже военный был, родился в 1900 году. Когда война началась, мне было примерно столько же лет, сколько и отцу на начало революции.

— Где был ваш первый бой?

— Под Воронежем. Город был полностью занят немцами, все время под обстрелом. Но ничего — выжил (улыбается).

В 1942 нашу страну потрясла не только страшная и решающая Сталинградская битва. За скромным «выжили» Владимира Михайловича скрываются ежедневные массированные налеты немецкой авиации на Воронеж. Уже к концу первой недели наступления фашисты форсировали Дон и вышли на улицы города. Обороняться пришлось отдельным батальонам и местным ополченцам из гражданских, которые не сдавались и ожесточенно защищали территорию.

Как и многие участники Великой Отечественной войны, Владимир Михайлович неохотно говорит о тех страшных днях. Гораздо приятнее он вспоминает рыбалку и охоту на Дальнем Востоке, как пели военные песни, товарищей. С улыбкой и даже какой-то растерянностью ветеран вспоминает Победу, о которой узнал 3 мая в Гомеле

— Только сдал зачет, выскакиваю, а солдаты мне: «Старшой! Война кончилась!». То, как народ встречал Победу, надо было видеть. Кто стреляет, кто плачет, кто целуется…А свою реакцию и не поймешь.

— С товарищами связь поддерживаете?

— Конечно, но сейчас мало кто в живых остался. В 1964 году был последний сбор выпускников училища. Увидел взводного, ротного. Сейчас уже никого нет. Ротный был строгий мужик. Если его команду ослушались — 10 суток на гауптвахте. А если отстрелял хорошо, то поощрил.

— А военная песня у вас есть любимая?

— «Вставай, страна огромная!». Для меня это самая главная, важная песня. На войне только песнями и спасались. Да 100 граммов фронтовые (улыбается). Потом уже на гражданке начал заниматься художественной самодеятельностью. Был инициатором создания хора на заводе. Выступали в Москве , в Польше , по области много ездили. А потом руководство сменилось, и все распалось. Но хор не бросил, выступал в Доме офицеров.

— На войне думали, что завтрашний день может не наступить?

— Даже мысли такой не было. Ранения случались, но ничего серьезного: даже в госпитале не лежал. Подумаешь, дырка. Сама заживет. Может быть, поэтому и живой вернулся, что и не думал о плохом. Я и сейчас, в 92 года, дома все сам делаю: готовлю, стираю, убираю, в магазин хожу. Ни в коем случае нельзя руки опускать, нужно жить и радоваться каждому дню.