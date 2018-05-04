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Военный прокурор «достал» буйного орловца на гражданке
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Военный прокурор «достал» буйного орловца на гражданке 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Военный прокурор Сергиев-Посадского гарнизона Московской области в защиту интересов клинического госпиталя Минобороны обратился с иском в суд о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением. Ответчиком стал орловец из Урицкого района.
Мужчина с ноября 2016 проходил военную службу по призыву в звании «рядовой». В сентябре 2017 на полигоне «Алабино» он, нарушая правила взаимоотношений между военнослужащими, унижая честь и достоинство ефрейтора, ударил его ладонями обеих рук в область левого плеча, а затем ударил кулаком в лицо. Тот получил тройной перелом нижней челюсти со смещением отломков. Ефрейтор месяц находился на лечении. Общая стоимость его пребывания в госпитале составила 58 574 руб. 41 коп. Орловец причинил имущественный ущерб государству в указанном размере бюджетных средств, затраченных на лечение потерпевшего, указал прокурор. Урицкий районный суд требование о возмещении удовлетворил.
Отметим, непосредственно сам тройной перелом обошелся орловцу в 10 тысяч рублей. Вступившим в законную силу постановлением 94 гарнизонного военного суда Москвы уголовное дело в отношении мужчины прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
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