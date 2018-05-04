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Гражданам России разрешат собирать валежник в лесу
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Гражданам России разрешат собирать валежник в лесу 

Все новости Новосибирской области 26 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сегодня единственный повод для похода в лес — березовый сок. Его набирают в банки, бутылки и канистры. Если раньше, пока сок наливается, местный житель Алексей собирал валежник, то сегодня просто гуляет по лесу.
«Если можно было бы собирать бесплатно, приехал бы и напилил. У меня дома газ, но в баню спокойно все идет», — говорит Алексей.
Валежника в Болотнинских лесах предостаточно, далеко ходить за ним не нужно — в шаговой доступности от сел. Для населения это дрова, для леса — отходы. Селяне, имеющие так небольшой доход, вынуждены покупать дрова. А власти, отвечающие за пожарную безопасность, тратят деньги на очистку местности от лесного хлама, который просто сжигают. Законодатели предложили избавиться от неоправданных затрат и разрешить гражданам беспрепятственно собирать хворост.
«С 1 января 2019 года будет новый порядок отпуска валежника населению. Для того, чтобы закон вступил в силу, необходимо проработать сопряженные с ним документы. Закон будет принят как на правительственном уровне Новосибирской области, так и в Законодательном собрании. Я уверен, что все будет сделано оперативно и с учетом интересов населения Новосибирской области», — рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.
Интересы населения — это бесплатно, в неограниченном количестве, без каких-либо заявлений и разрешений. Разумеется, сбор валежника не должен быть прикрытием лесосечных работ.
«Я очень рад, что можно приехать, напилить здесь же, увезти, а дома будет все гореть», — говорит местный житель Алексей.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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