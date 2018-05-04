Во Владивостоке началась реализация нового инвестиционного проекта

Учредителями JPPV выступили Японский банк международного сотрудничества, Фонд развития Дальнего Востока и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По их замыслу новый институт развития призван выступать в роли «единого окна» для японских инвесторов, обеспечивая их взаимодействие с российскими операторами проектов, контролирующими структурами и финансовыми институтами.

— Создание совместного предприятия обусловлено, с одной стороны, твердым намерением Японии активизировать экономическое партнерство с Россией в рамках предложенного председателем правительства Японии Синдзо Абэ плана сотрудничества. С другой стороны — повышенным вниманием, которое российские власти уделяют развитию Дальнего Востока. Выгодные налоговые режимы и преференции в рамках ТОР и СПВ интересны японскому инвестору. И все это создает предпосылки для интенсивного взаимодействия, имеющего большой потенциал, — отметил руководитель JPPV Алексей Хачай.

Столица Приморья неслучайно выбрана штаб-квартирой JPPV. Как отметил директор департамента международного сотрудничества администрации края Алексей Старичков , в регионе реализуется ряд проектов с участием японских партнеров.

Первые заявки от инвесторов, реализующих проекты в дерево— и рыбопереработке, а также в сфере строительства, уже получены

В частности, в середине мая откроется реабилитационный центр, построенный совместно с клиникой Хокуто (Хоккайдо) и многопрофильной компанией, которая инвестировала строительство тепличного комплекса в Хабаровском крае . Успешно работают несколько современных деревообрабатывающих предприятий, построенных в девяностые годы прошлого века в Тернейском районе Приморья с участием корпорации «Сумитомо». Старичков выразил уверенность, что поддержка инвестиционной платформы российскими государственными институтами развития позволит успешно расширить российско-японское экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке.

Кстати, первые заявки от инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в дерево­обрабатывающей и рыбоперерабатывающей отраслях, а также в сфере строительства, уже получены. Об этом сообщил исполнительный директор департамента нефти и газа Японского банка международного сотрудничества Ямада Масааки.

Виталий Веркеенко. — Символично, что платформа создана в 2018 году, который объявлен годом России в Японии и Японии в России, — заметил мэр Владивостока

Прямая речь

Петр Шелахаев , заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока: