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Во Владивостоке началась реализация нового инвестиционного проекта
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Во Владивостоке началась реализация нового инвестиционного проекта 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Учредителями JPPV выступили Японский банк международного сотрудничества, Фонд развития Дальнего Востока и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. По их замыслу новый институт развития призван выступать в роли «единого окна» для японских инвесторов, обеспечивая их взаимодействие с российскими операторами проектов, контролирующими структурами и финансовыми институтами.
— Создание совместного предприятия обусловлено, с одной стороны, твердым намерением Японии активизировать экономическое партнерство с Россией в рамках предложенного председателем правительства Японии Синдзо Абэ плана сотрудничества. С другой стороны — повышенным вниманием, которое российские власти уделяют развитию Дальнего Востока. Выгодные налоговые режимы и преференции в рамках ТОР и СПВ интересны японскому инвестору. И все это создает предпосылки для интенсивного взаимодействия, имеющего большой потенциал, — отметил руководитель JPPV Алексей Хачай.
Столица Приморья неслучайно выбрана штаб-квартирой JPPV. Как отметил директор департамента международного сотрудничества администрации края Алексей Старичков, в регионе реализуется ряд проектов с участием японских партнеров.
Первые заявки от инвесторов, реализующих проекты в дерево— и рыбопереработке, а также в сфере строительства, уже получены
В частности, в середине мая откроется реабилитационный центр, построенный совместно с клиникой Хокуто (Хоккайдо) и многопрофильной компанией, которая инвестировала строительство тепличного комплекса в Хабаровском крае. Успешно работают несколько современных деревообрабатывающих предприятий, построенных в девяностые годы прошлого века в Тернейском районе Приморья с участием корпорации «Сумитомо». Старичков выразил уверенность, что поддержка инвестиционной платформы российскими государственными институтами развития позволит успешно расширить российско-японское экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке.
Кстати, первые заявки от инвесторов, заинтересованных в реализации проектов в дерево­обрабатывающей и рыбоперерабатывающей отраслях, а также в сфере строительства, уже получены. Об этом сообщил исполнительный директор департамента нефти и газа Японского банка международного сотрудничества Ямада Масааки.
— Символично, что платформа создана в 2018 году, который объявлен годом России в Японии и Японии в России, — заметил мэр Владивостока Виталий Веркеенко.
Прямая речь
Петр Шелахаев, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока:
— Совместный институт развития создан по просьбе японской стороны. Многие из проектов, о которых идет речь, были заявлены достаточно давно. Японцам сложно разобраться с местным административным регулированием, но теперь они получат поддержку двух государств в лице учредителей JPPV. Задача платформы — провести наших партнеров по коридорам власти, помочь преодолеть административные барьеры. Сейчас мы рассматриваем восемь проектов, из них четыре от Приморья. Думаю, первая конкретика прозвучит на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а затем и на Восточном экономическом форуме.
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