Ещё
Центр Кудрина разработал цифровую реформу госуправления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр Кудрина разработал цифровую реформу госуправления 

BFM.RU 14 минут назад
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил расширенную программу трансформации системы госуправления. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад «Государство как платформа».
Там отмечается, что действующая система госуправления «заинтересована в консервации своего текущего состояния». В результате цифровой реформы у чиновников должен развиться «цифровой менталитет», а у граждан — культура «государство для меня», при внедрении онлайн-сервисов, которые будут удовлетворять их запросы.
Реформа обсуждалась в конце апреля на встрече председателя совета ЦСР с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также с президентом Сбербанка Германом Грефом, курирующим в центре тему государственной эффективности.
Ранее Кудрин предлагал на треть снизить госрасходы на содержание аппарата, сократить число госслужащих и создать новый орган управления кадровой политикой. В расширенной версии реформы ЦСР советует перевести взаимодействие власти и граждан на электронную площадку. Таким образом, часть чиновничьих функций, включая контрольно-надзорные, может быть передана «интеллектуальным агентам» — программным системам на основе искусственного интеллекта. Чиновники как таковые должны остаться в тех сферах, где требуются политические решения или «человеческий» подход. Программа предполагает, что в идеале они должны «превратится в малочисленную и высокопрофессиональную службу, обеспечивающую наиболее сложные функции и профессионально работающую с автоматизированными системами».
«Интеллектуальным агентам» придется работать с «цифровыми двойниками» граждан — базой данных на каждого, а которой указаны дата и место рождения, запрошенные услуги, данные о выплатах и пособиях и т.д.
Отвечать за цифровую трансформацию, по мнению экспертов ЦСР, должен отдельный центр госуправления, руководить которым должен профильный вице-премьер или министр.
BFM.RU: последние новости
США не будут передавать МАГАТЭ полученные израильской разведкой документы по Ирану И тебя промаркируют «Ренова» запросила у правительства денег и льгот
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали108
Захарова назвала «три главных вранья» Британии233
Далай-лама рассказал о роли России в мире33
Госдеп перестал платить «Белым каскам»32
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию26
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение