Центр Кудрина разработал цифровую реформу госуправления 

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил расширенную программу трансформации системы госуправления. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад «Государство как платформа».
Там отмечается, что действующая система госуправления «заинтересована в консервации своего текущего состояния». В результате цифровой реформы у чиновников должен развиться «цифровой менталитет», а у граждан — культура «государство для меня», при внедрении онлайн-сервисов, которые будут удовлетворять их запросы.
Реформа обсуждалась в конце апреля на встрече председателя совета ЦСР с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также с президентом Сбербанка Германом Грефом, курирующим в центре тему государственной эффективности.
Ранее Кудрин предлагал на треть снизить госрасходы на содержание аппарата, сократить число госслужащих и создать новый орган управления кадровой политикой. В расширенной версии реформы ЦСР советует перевести взаимодействие власти и граждан на электронную площадку. Таким образом, часть чиновничьих функций, включая контрольно-надзорные, может быть передана «интеллектуальным агентам» — программным системам на основе искусственного интеллекта. Чиновники как таковые должны остаться в тех сферах, где требуются политические решения или «человеческий» подход. Программа предполагает, что в идеале они должны «превратится в малочисленную и высокопрофессиональную службу, обеспечивающую наиболее сложные функции и профессионально работающую с автоматизированными системами».
«Интеллектуальным агентам» придется работать с «цифровыми двойниками» граждан — базой данных на каждого, а которой указаны дата и место рождения, запрошенные услуги, данные о выплатах и пособиях и т.д.
Отвечать за цифровую трансформацию, по мнению экспертов ЦСР, должен отдельный центр госуправления, руководить которым должен профильный вице-премьер или министр.