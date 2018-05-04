Как ветер санкций задевает рынок труда

Четыре года Россия живет под гнетом санкций. Причем компаний, которым «посчастливилось» оказаться в списке «persona non grata» на международной бизнес-арене становится все больше. О том, как живет российский рынок труда после вступления в силу санкций редактор портала HR-tv.ru Татьяна Руппель поговорила с Владиславом Быхановым, членом экспертного совета Ассоциации консультантов по подбору персонала, партнером кадровой компании Cornerstone. Владислав дважды входил в число лучших консультантов по подбору персонала в РФ по версии журнала «Управление персоналом».

— Владислав, согласны ли вы с господином Рогозиным, который считает, что с России никогда не снимут санкции?

— Я согласен в том смысле, что санкции будут существовать в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что в определенной степени они даже на руку нашему правительству. Так есть время вырастить новое поколение, которое не только СССР не помнит, но и 90-е годы.

— Как чувствует себя российский рынок труда после введения санкций?

— Санкции негативно сказываются на рынке труда. При общей глобализации мира закрыться от всех не получится. Все равно мы со всеми взаимодействуем. Если провести исторические аналоги, к примеру, Венецианская империя стала процветать только тогда, когда начала торговать по всему миру. Уникальная страна Голландия расцвела за счет двух больших портов, и весь мировой грузопоток идет через эту маленькую страну. Стратегия страны — это логистические потоки. Закрываясь от всего мира, мы ничего не приобретаем. Преимуществ никаких мы не получили, потому что давно признано, что лучшее импортозамещение — это производить ту продукцию, которая продается на экспорт. Если, например, мы локализуем производство, и санкции снимут, то придут более дешевые товары, и мы будем неконкурентоспособны. Мы будем сильными, когда наши товары станут конкурентоспособными на глобальном рынке.

На рынке труда никаких преимуществ мы не получаем. В 90-е годы к нам приезжало много экспатов, среди которых были хорошие инженеры, приезжающие сюда развивать современное производство и обучать наших специалистов. Что будет если мы откажемся от международного опыта? Если мы будем концентрироваться только на себе, то развитие будет, но медленное. Конечно, запуск космического корабля — исключение, нам никто не помогал. Но развитие идет быстрее, когда люди взаимодействуют друг с другом и обмениваются опытом. Мы эксплуатируем старые наработки и пытаемся соревноваться со всем миром, вместо того, чтобы принять новое и создать что-то свое, чтобы двигаться вперед.

— Стало ли меньше экспатов после введения санкций? Насколько вообще наша страна зависит от иностранных специалистов?

— Экспатов стало меньше. Многие компании закрылись. Экспаты стали уезжать года два назад и этот процесс продолжается. Все посёлки, предназначенные для экспатов, сейчас полупустые. При этом Россия сильно зависит от них, но нам тяжело это признать — амбиции и самолюбие не позволяют. У коучей есть понятие коспиральной динамики, то есть, чем выше мы поднимаемся, тем легче признать нам свои ошибки.

— А известно ли вам о том, насколько наши специалисты востребованы за границей?

— У нас постоянно идет отток специалистов. Он держится примерно на одном уровне 2-5% с 2014 года. Москва становится «хабом», когда люди приезжают из региона, сидят чуть-чуть в Москве, набираются опыта и денег, и переезжают за границу. Больше половины работающих в Москве — не москвичи. Для них, что приехать в Москву, что поехать дальше, нет никакой разницы. Они не останавливаются на достигнутом. В Израиль , Америку, Германию — очень многие уезжают, и при этом практически все находят работу.

У российских специалистов очень хорошо развиты навыки коммуникации. В 90-е и 2000-х годах сильно развивался клиентский сервис, и нарабатывался навык живого общения, который ценится за границей. С переходом на «цифру» люди перестают общаться в живую, пишут друг другу символами, и умение находить общий язык, выстраивать взаимоотношения — очень востребованный навык. Клиентоориентированность у наших соотечественников находится на высоком уровне. За границей уже постиндустриальное общество, количество производимых товаров гораздо меньше оказываемых услуг, и люди, которые умеют работать в сфере услуг, пользуются спросом. Зарубежные компании видят перспективы в российских «переселенцах» и с удовольствием берут на работу наших соотечественников.

В ближайшем будущем все будет печататься на 3D принтерах — телефоны, компьютеры, корпуса. Но работать с возражениями, с разными людьми и ситуациями, отвечать на вопросы с ноткой сочувствия компьютер пока не может. Робот не заменит личного общения, он не будет вовлекаться в вашу проблему, а это очень важный фактор для удержания клиента.

— Как надо вести работу с персоналом, если компания попала под санкции?

— У нас практически все государственные компании попали под санкции, но сотрудники продолжают работать. В худшем случае, что может произойти с ними — их не выпустят за границу, но такого пока не происходит. Тем, кто был в Рособоронзаказе , всем поставили вторую форму невыезда. Сотрудники полиции и ФСБ отдыхают в Крыму . Если компания попала под санкции, но зарплату платят, рабочее место сохранили, то все встают в 8 утра и идут на работу.

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