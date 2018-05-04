С 7 по 15 мая кладбища Владивостока и парк ДВФУ обработают от клещей и крыс

На территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также на ланшафтно-парковой зоне ДВФУ подрядная организация ООО «Профилактика» проведёт дератизацию и акарицидную обработку. В период проведения работ, с 7 по 15 мая включительно, нахождение на данных территориях запрещено.

Как сообщили в управление дорог и благоустройства администрации Владивостока, подобные работы проводятся дважды в год. Обработка будет проводиться одновременно на всех объектах. Подрядная организация уже готовится к работе по обработке территорий вышеуказанных территорий препаратами против клещей и крыс. Повторная обработка будет проведена в июле 2018 года.