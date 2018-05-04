«Под пересмотром»: госдеп прекратил финансирование «Белых касок»

По данным телеканала, доля США в финансировании «белых касок» составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечается, что финансирование организации прекратилось в «последние недели» и находится «под пересмотром».

Телеканал со ссылкой на дипломатические документы сообщает, что ближневосточное бюро госдепа должно было до 15 апреля получить подтверждение от администрации США на продолжение финансирования организации, а в противном случае «остановить процесс».

Ранее «Белые каски» опубликовали видео якобы имевшего место применения химоружия сирийской армией в городе Дума, после чего Запад обвинил Дамаск в применении химоружия. В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

В конце апреля Россия организовала брифинг для постпредов при ОЗХО с участием свидетелей постановки химической атаки в сирийской Думе. Участие во встрече принимали 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе. Среди них — семья с тремя детьми, включая 11-летнего мальчика Хасана Диаба , который рассказал о том, как его поливали водой после вымышленной химатаки.

Деятельность «Белых касок»

Организация «Белые каски» декларирует своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и неучастии в вооруженном конфликте. В интернете в последние годы все чаще стали появляться ролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и записи, где видно, как те же «Белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские СМИ показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее называла деятельность организации «Белые каски» еще одним элементом масштабной информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации «Белые каски» на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды" *.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

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