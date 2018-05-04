Обзор московских событий в СМИ за 4 мая

«Коммерсантъ». Десять первых по маркам Правительство утвердило группы товаров для обязательной маркировки. ссылка

«Коммерсантъ». Таблетки покатились в онлайн Интернет-торговля лекарств может быть вскоре легализована. ссылка

«Известия» . Настоящий май для детей Куда в Москве можно сходить на праздники всей семьей. ссылка

«Известия». Код доступа Обязательная маркировка товаров не пропустит контрафакт и поддержит производство. ссылка

Российская газета ». Viber ожидает судьба Telegram Министр связи РФ не исключает блокировку Viber. ссылка

«Российская газета». Правила улета За что по новым правилам можно получить штраф в столичном аэропорту? ссылка

«Российская газета». Доход с накатом Алкоголь снова пробивается на заправки. ссылка

«Российская газета». Учиться никогда не поздно В Москве открылась запись в «Серебряный университет». ссылка

«Российская газета». Игра со смертью СКР ходатайствует об аресте школьника, обвиняемого в убийстве студентки. ссылка

Московский комсомолец ». Не старики, а взрослые: московские пенсионеры учат английский и танцуют сальсу На ВДНХ проходит фестиваль «Московское долголетие». ссылка

«Московский комсомолец». Выбираем лучших, выбираем лучше Москва продолжает совершенствовать избирательный процесс. ссылка

«Московский комсомолец». Viber в России могут помочь только самураи: что спасет мессенджер Судьбу мессенджера решит его владелец, японский миллиардер. ссылка

«Московский комсомолец». В Московской области принят закон о правилах поведения в аэропортах Ожидание станет комфортнее. ссылка

Комсомольская правда ». В московском парке карета с пожилыми туристами врезалась в дерево, пострадавших вывезли на медицинских вертолетах Место аварии в парке Коломенское оцепила полиция. ссылка

«Комсомольская правда». В Москве школьника-игромана, который зарезал студентку, арестовали на два месяца 15-летний подросток пытался ограбить девушку, которая сняла из банкомата 30 тыс. руб. ссылка

«Комсомольская правда». «Бессмертный полк» 9 мая 2018 г. в Москве: где пройдет шествие, как зарегистрироваться На шествие «Бессмертный полк» 9 мая в Москве могут прийти все желающие. ссылка

Московская правда ». Ограду старинного монастыря обнаружили в центре Москвы Кирпичную кладку с элементами белого камня нашли при прокладке коммуникаций в Большом Златоустинском пер. ссылка

«Московская правда». На трамвайных путях установят защиту от вибрации Виброизоляционные маты появятся на Новоспасском мосту и на ул. Большая Калитниковская. ссылка

«Вечерняя Москва». Прогулки здоровья помогают продлить молодость и снизить давление Более 100 тыс. москвичей присоединились к пилотному проекту «Московское долголетие». ссылка

«Вечерняя Москва». Воздушная трасса соединит районы столицы Столичные власти рассмотрят предложение о строительстве канатной дороги от станции метро «Сходненская» до станции «Речной вокзал». ссылка

«Вечерняя Москва». На востоке столицы построили новый оздоровительный центр с открытыми террасами и баней Комплекс был построен на месте пустыря поблизости от жилых корпусов микрорайона Кожухово. ссылка

«Вечерняя Москва». юдям старшего возраста расскажут об активном долголетии Мероприятия проводятся в рамках акции «Врачи Москвы — ветеранам». ссылка

«RT». В жилом доме на западе Москвы взорвался газовый баллон Взрыв газового баллона произошёл в жилом доме на западе Москвы. ссылка