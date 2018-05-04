Областной бюджет — социальный. Куда потратят деньги

В сёла вернут медицину

«Слышала, Владимир Путин сказал, что в малые сёла вернут ФАПы. Это очень хорошо, а то у меня в селе Ефремовка Куйбышевского района живут родители, я переживаю за них, — признаётся жительница Бердска Наталья Савушкина. — Что случись, помощь оказать некому — медики-то далеко».

Из бюджета Новосибирской области на 2018 год выделили порядка 1,8 млрд рублей на софинансирование двух крупных федеральных программ.

«Бюджетные деньги пойдут на решение важных социальных вопросов, — рассказал министр финансов НСО Виталий Голубенко . — Одна из федеральных программ, вкоторой участвует наш регион, касается сферы здравоохранения. Минздраву необходимо закупить передвижные медицинские комплексы, при помощи которых врачи будут оказывать помощь жителям сёл, где проживает до 100 человек. Также нужно укреплять материальную базу детских поликлиник».

Ещё одна федеральная программа касается ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях. В первую очередь планируют создать дополнительные места в яслях для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. На эти цели из областного бюджета планируется потратить 498 млн рублей.

Спорт — для детей

Кроме того, часть средств пойдёт на оборудование новых школ и другие социально важные для региона объекты. Часть «сэкономленных» из собственных источников 272 млн рублей планируется потратить на строительство гимнастического комплекса на улице Лебедевского.

«В 2018 году гимнастический комплекс должны сдать, — сказал председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов . — Это объект мирового уровня, он станет жемчужиной гимнастического и акробатического спорта Новосибирской области. Здесь можно будет проводить тренировки для сотен тысяч ребятишек, а также устраивать сборы спортсменов и всероссийские соревнования».

Ещё одна серьёзная проблема для Новосибирска — плохие дороги и пробки в часы пик. Чтобы привести магистрали в порядок, потребуются немалые средства.

Объём финансирования транспортно-дорожной отрасли Новосибирска из областной казны только по решениям, направленным на постоянную помощь бюджету Новосибирска, составит порядка 3 млрд рублей.

«Дороги Новосибирска оставляют желать лучшего, — признал председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Фёдор Николаев . — На улучшение состояния транспортной инфраструктуры мегаполиса из регионального бюджета в этом году выделили почти 3 млрдруб-лей. Из них 1,7 млрд рублей планируется потратить на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги», ещё порядка 1,3 млрд рублей — на субсидирование пассажирских перевозок для льготных категорий населения. Кроме этого, принято решение, что Новосибирск на ремонт улиц получит дополнительно 300 млн рублей».

Из этой суммы 100 миллионов рублей планируется направить на продолжение строительства улицы Объединения, 50 миллионов рублей — улицы Титова. Ещё 150 миллионов рублей решили потратить на текущий ремонт дорог, который делают весной. Это быстрое «латание» самых проблемных мест.