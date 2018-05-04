В деревне Диншаньхэ встречают сезон «лися» 

Ханчжоу, 3 мая /Синьхуа/ — В деревне Диншаньхэ древнего поселка Танци района Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ встречают сезон «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Местные жители по традиции готовят цзунцзы и еду на открытом огне, лепят рисовые фигурки. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 3 мая /Синьхуа/ — В деревне Диншаньхэ древнего поселка Танци района Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ встречают сезон «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Местные жители по традиции готовят цзунцзы и еду на открытом огне, лепят рисовые фигурки. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 3 мая /Синьхуа/ — В деревне Диншаньхэ древнего поселка Танци района Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ встречают сезон «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Местные жители по традиции готовят цзунцзы и еду на открытом огне, лепят рисовые фигурки. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 3 мая /Синьхуа/ — В деревне Диншаньхэ древнего поселка Танци района Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ встречают сезон «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Местные жители по традиции готовят цзунцзы и еду на открытом огне, лепят рисовые фигурки. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 3 мая /Синьхуа/ — В деревне Диншаньхэ древнего поселка Танци района Юйхан городского округа Ханчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ встречают сезон «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю. Местные жители по традиции готовят цзунцзы и еду на открытом огне, лепят рисовые фигурки. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй