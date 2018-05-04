Поезда будут отправляться и прибывать без оглядки на Москву

С 1 августа 2018 года в билетах на поезда дальнего и пригородного сообщения время отправления и прибытия будет указываться по-новому — в соответствии с часовым поясом, из которого отправляется пассажир. Нововведение призвано улучшить качество обслуживания пассажиров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РЖД

Для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения бланки проездных документов с обновленным форматом отображения времени появятся в продаже за 90 суток до даты начала поездки — 4 мая.

"Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского. Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах", — добавили в компании.

Ранее на билетах фиксировалось московское время прибытия и отправления, а также местное время.