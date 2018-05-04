Пятиметровый провал асфальта произошел на главной площади Бердска

Часть территории сразу же огородили, на место выехали рабочие и эксперты. Как сообщили местные онлайн-издания со ссылкой на очевидцев, как раз на этом участке под асфальтом находятся и канализационный коллектор, и водопровод.

По предварительным данным, причиной инцидента стал порыв трубы. Однако вода яму так и не заполнила.

Добавим, что на центральной площади Бердска традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая. И на восстановительные работы остается не так много времени.

СПРАВКА

Новосибирске в честь праздника 9 Мая прогремят семь салютов. Сбор «Бессмертного полка» состоится на участке Октябрьской магистрали между бизнес-центром «Капитал» (Октябрьская магистраль, 3) и театром «Глобус» с 10.00 до 10.45.

«Программа празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске» читайте здесь.