Ещё
Россию обвинили в сеянии хаоса на Черном море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию обвинили в сеянии хаоса на Черном море 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россию обвинили в попытках создать хаос на Черном море, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на статью The National Interest.
Авторы статьи утверждают, что Россия самоутверждается в регионе, используя любую возможность опозорить и дискредитировать западные силы, а также создавая физические помехи для них. В качестве примера рассматривается вымышленный эпизод столкновения российского истребителя с американским, вынужденным затем приземлиться на воду. Авторы признают, что эпизод вымышленный, но «из-за все более задиристого ответа России на присутствие западного флота в Черном море», такие инциденты якобы нельзя исключать.
В статье также раскрываются геополитические интересы России. В частности, Турцию называют «главным призом», а соглашение по продаже ей российских С-400 — «бесстыдной попыткой посеять раздор внутри блока НАТО», что авторы отметили, как стратегию, абсолютно совпадающую с общей целью России «разломать западные организации».
Ранее в издании The National Interest рассказали об «ужасающем» НАТО российском истребителе.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Политолог: Уходом из правительства чиновники поднимают себе цену Экономист: Курс рубля определяют США Почему Нетаньяху рассказал Путину о секретных документах иранцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали104
Захарова назвала «три главных вранья» Британии197
Далай-лама рассказал о роли России в мире30
Госдеп перестал платить «Белым каскам»29
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию21
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение