В Омске объявлен конкурс на должности трёх министров региона

На портале правительства появилась информация о конкурсе на должности руководитей трёх ключевых министерств региона: строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области , промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, природных ресурсов и экологии Омской области.

Напомним, сразу после этого заявления действующий на тот момент глава минЖКК подал в отставку.

«Президент обратил внимание на необходимость учёта мнения общественности и прозрачность при отборе кадров для назначения в регионах. Мы в тренде и планируем проводить открытый конкурс на должности руководителей минстроя , минприроды и минпрома . Активность среди молодёжи очень высока. Думаю, мы найдём достойных людей», — цитирует Александра Буркова портал областного правительства.

Среди обязательных требований, предъявляемых к кандидатам на должности министров — наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; для кандидата на должность руководителя минприроды — не менее четырёх лет стажа госслужбы или стажа работы по специальности, либо не менее четырёх лет стажа работы на руководящих должностях; также обязательно отсутствие не снятой или не погашенной судимости.

Кандидатам также рекомендуется иметь опыт работы на руководящих должностях, учёную степень или звание, прохождение повышения квалификации в сфере экономики и/или управления, опыт работы в сфере стратегического планирования и так далее.

Документы принимаются с 4 мая по 25 мая 2018 года в Доме правительства.