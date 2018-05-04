Ещё
В Омске объявлен конкурс на должности трёх министров региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске объявлен конкурс на должности трёх министров региона 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
На портале правительства появилась информация о конкурсе на должности руководитей трёх ключевых министерств региона: строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, природных ресурсов и экологии Омской области.
Как ранее писал «АиФ в Омске», во время апрельской встречи с президентом врио губернатора Омской области Александр Бурков сообщил Владимиру Путину, что планирует выбрать руководителей министерств в рамках открытого конкурса.
Напомним, сразу после этого заявления действующий на тот момент глава минЖКК подал в отставку.
«Президент обратил внимание на необходимость учёта мнения общественности и прозрачность при отборе кадров для назначения в регионах. Мы в тренде и планируем проводить открытый конкурс на должности руководителей минстроя, минприроды и минпрома. Активность среди молодёжи очень высока. Думаю, мы найдём достойных людей», — цитирует Александра Буркова портал областного правительства.
Среди обязательных требований, предъявляемых к кандидатам на должности министров — наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; для кандидата на должность руководителя минприроды — не менее четырёх лет стажа госслужбы или стажа работы по специальности, либо не менее четырёх лет стажа работы на руководящих должностях; также обязательно отсутствие не снятой или не погашенной судимости.
Кандидатам также рекомендуется иметь опыт работы на руководящих должностях, учёную степень или звание, прохождение повышения квалификации в сфере экономики и/или управления, опыт работы в сфере стратегического планирования и так далее.
Документы принимаются с 4 мая по 25 мая 2018 года в Доме правительства.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске зоозащитники провели пикет Омичей приглашают проголосовать за лучшие фото В Омске все фонтаны заработают до 9 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали110
Захарова назвала «три главных вранья» Британии242
Далай-лама рассказал о роли России в мире33
Госдеп перестал платить «Белым каскам»32
Строителей космодрома «Восточный» отправили в колонию26
Видео
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение