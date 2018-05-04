Екатеринбург чёрно-белый: смотрим фотографии Сортировки — еще до взрыва и Таганского ряда

Мы продолжаем исторические фотопрогулки по Свердловску полувековой давности. В очередном выпуске перенесемся на север и северо-запад города, где в послевоенные годы вдоль Верх-Исетского пруда протянулся район Сортировочный.

Район возник в годы первой пятилетки, когда развивалась железнодорожная сортировочная станция. Интенсивно Сортировка начала строиться в послевоенные годы, и особенно — в период первой семилетки (1959–1965 годы). По улице Минометчиков, проспекту Седова и Технической были построены жилые кварталы, в вместе с ними — школы, детские садики, почта, магазины и прочая инфраструктура.

Поскольку Сортировка вырастала возле одной из крупнейших в мире станций, большая часть её населения работала именно на железной дороге, которая в то время носила имя железнодорожного комиссара Л. М. Кагановича (а сам Железнодорожный район назывался Кагановичским). Постепенно в состав Сортировки (сначала Старой, а потом и Новой) вошли кварталы и посёлки, находящиеся в непосредственной близости от железнодорожной линии: Красная Звезда, Семь Ключей, Горнозаводский.

В семидесятых годах вдоль реки Ольховки был запроектирован и построен целый лес жилых высоток. Эту благоустроенную территорию позже стали называть Новой Сортировкой. Всего лишь за 30 лет несколько разрозненных территорий, в которых преобладал частный сектор, превратились в микрорайон с развитой социальной инфраструктурой, благоустроенными жилыми зданиями и мощным промышленным сектором.

В 1988 году о Сортировке узнал весь мир. Это произошло после сильнейшего взрыва на станции. 4 октября поезд, перевозивший тротил и гексоген, покатился под уклон и врезался в стоящий на путях товарняк с углём. Тогда погибли четыре человека, около 500 получили ранения. Разрушения были огромными.

Но жизнь не остановилась. После взрыва люди возродили Сортировку. Появились новые промышленные предприятия, клубы, творческие кружки, все больше развивалась транспортная сеть. В девяностых годах в районе появился крупнейший вещевой рынок «Таганский ряд». Но это отдельная история, о ней вы можете почитать здесь.

Из этой подборки фотографий можно узнать (или вспомнить), как рождался район железнодорожников.

Благодарим за помощь в работе над материалом Госархив Свердловской области

Напоминаем, что мы будем и дальше выпускать ностальгические подборки фотографий различных районов нашего города. Если в ваших семейных архивах есть старые снимки Уралмаша, Эльмаша, Вторчермета, ВИЗа, Сортировки и вы готовы ими поделиться с другими горожанами, присылайте ваши фото нам на почту news@corp. e1.ru, не забудьте указать фамилию и имя автора.

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