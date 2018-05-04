Когда норвежец Фруде Берг стоит в клетке рядом со мной, мы — как маленькие пешки в игре ФСБ

В последний раз, когда я ждал в коридоре у входа в зал заседаний № 4 Лефортовского суда Москвы , рядом со мной сидел усталый, отчаявшийся адвокат.

Он тяжело вздыхал, поджидая своего клиента. Клиент должен был прибыть из тюрьмы в сопровождении до зубов вооруженных охранников. Потом вооруженные охранники должны были ввести клиента в зал в наручниках и поместить в клетку перед судьей.

Дела рассматриваются с рекордной скоростью, исход все знают заранее. Здесь виновные — все.

«Вообще ничего человеческого нет», — говорит мой сосед.

В четверг наступит черед Берга

Каково это: быть в лапах ФСБ

Вот уже почти пять месяцев Фруде Берг каждое утро просыпается в тесной и темной камере, рассчитанной на двоих, площадью 7,9 квадратных метров в Лефортовской тюрьме

За исключением редких визитов адвоката и представителей посольства, он проводит свои дни в изоляции, тишине и неизвестности.

Даже те русские, что сидят в Лефортове вместе с ним, жалуются на очень плохие условия.

В последние месяцы в тюрьме российской службы безопасности ФСБ «сломались» гораздо более крутые сидельцы, чем Берг.

«Как же это можно — так жить?» — спрашивали двое из новых обитателей тюрьмы, если верить материалу в Kp.ru от 30 марта.

Двое сильных, хорошо тренированных и очень богатых братьев Мамедовых выросли в суровой уличной среде в столице Дагестана и пережили мафиозные войны в Москве в 1990-е.

Даже для них встреча в Лефортово стала большим испытанием.

«В раковине в камере нет горячей воды. В правилах написано, что ты можешь принимать душ в общей душевой один раз в неделю», — сказал один из братьев, который утверждал, что условия в тюрьме даже хуже, чем в советской армии.

И двух недель не прошло, как ФСБ заставила братьев-дагестанцев клеветать друг на друга.

«Я в камере каждую ночь мерзну», — рассказывал еще один из тех, что сидит в той же тюрьме, что и Берг, обвиняемый в коррупции руководитель республики Мари Эл Леонид Маркелов нескольким российским СМИ.

Правосудие по-русски

Смысл долгого пребывания Берга в Лефортовской тюрьме — получить то же признание, что он дал в беседе с Dagbladet 22 апреля.

Берг долго сопротивлялся давлению.

⦁ Он просидел в изоляции три недели, прежде чем впервые встретился с адвокатом 26 декабря прошлого года. На тот момент его защитники еще не видели документов, на которых строилось обвинение в шпионаже.

⦁ Потом Берг проиграл в жеребьевке, которая решает, когда российские защитники могут встретиться с заключенными из тюрьмы ФСБ. Это означает, что прошло еще две недели, прежде чем Берг смог поговорить со своим адвокатом.

Почему важно об этом помнить?

Это значит, что все, что вы читали о деле Берга в первый месяц, основывалось на недокументированных обвинениях со стороны ФСБ, анонимной российской статье в Интернете и на множестве совершенно поверхностных суждений.

Признание, сделанное, когда ФСБ у тебя за спиной

Заявления Берга о том, что его направила в Москву норвежская разведка, совершенно естественно, переключила внимание с камеры в Лефортове на офис Службы разведки в Лютванне (Lutvann).

Для Берга это была единственная крошечная возможность попытаться заставить ФСБ рассматривать дело быстрее. Сейчас расследование может быть закончено, приговор может быть вынесен быстро, если это надо будет России

То, что говорят Берг и его защитники, надо рассматривать в свете чудовищной, жестокой российской судебной системы, в которой оказался Берг.

Для ФСБ важно было получить официальное признание Берга. Тем самым российская разведка нанесла существенный удар по репутации своему маленькому норвежскому сопернику.

Поэтому русский адвокат Берга Илья Новиков взял с собой в строго охраняемую тюрьму первоначальный вариант статьи для «Дагбладет» (Dagbladet, еще до появления новости, чтобы Берг смог прочитать и одобрить материал.

ФСБ подобные услуги просто так не предоставляет.

Сейчас у Берга только две альтернативы

Решение, которое Лефортовский суд вынесет в четверг, даст нам представление о том, сколько времени пройдет, прежде чем Берга выпустят на свободу:

1. Адвокаты Берга сначала надеялись, что решение будет принято до лета, когда Россия в качестве гуманитарного жеста могла бы отпустить 61-летнего норвежца до начала праздника футбола.

Сейчас они говорят, что самый ранний срок — поздняя осень.

2. Если суд примет решение о продлении задержания до 5 августа, это означает, что дело — самое ранее — может начаться в сентябре.

Только после вынесения приговора можно начинать всерьез пытаться заключить сделку.

Когда вечером в камере в Лефортове выключают свет, Берг уже не неудачный курьер службы разведки — в первую очередь, а одинокий, изолированный человек, которому страшно.

Он полностью в лапах той России, которая хочет казаться могущественнее, чем она есть на самом деле.

Трагедия заключается в том, что Кремль думает, что подобное поведение заставит нас больше уважать Россию.

Дело Фруде Берга

Инспектор пограничной службы на пенсии, подлодки с ядерным оружием и норвежская Служба разведки.

Вкратце

4 декабря 2017 года

Фруде Берг отправляется из Киркенеса в Москву.

5 декабря 2017 года

Во второй половине дня ФСБ Берга арестовывает прямо около гостиницы «Метрополь» в Москве.

21 января 2018 года

Когда Фруде Берг 21 января впервые показался в клетке в зале суда, он плакал.

22 апреля 2018 года

Через своих российских адвокатов Берг признал, что был курьером норвежской Службы разведки и должен был отправить конверт с деньгами в Москве.

Это мы знаем

Бывший инспектор пограничной службы Фруде Берг (62 года) находится в центре исторического шпионского дела. Российская полиция безопасности ФСБ (наследница КГБ) считает, что норвежская разведка заплатила за информацию о российских подводных лодках. Статья, по которой обвиняют Берга, предусматривает минимум 10 и максимум 20 лет тюремного заключения.

Берг был задержан у гостиницы «Метрополь» в Москве вечером 5 декабря 2017 года. ФСБ утверждает, что на этот момент у него было с собой 3 тысячи евро наличными и два конверта. Берг путешествовал один. У него был обратный билет на 6 декабря.

В первые месяцы Берг утверждал, что приехал в Москву навестить друзей и купить рождественские подарки, и что двое норвежцев попросили его захватить с собой из Норвегии конверты и отправить их в этот день из Москвы. Берг рассказывал, что один из двух был его знакомый, которому он доверял.

22 апреля нынешнего года адвокаты Берга рассказали, что норвежец признал, что был курьером норвежской службы разведки, когда его арестовали. Он рассказал, что с 2015 года выполнил несколько заданий службы разведки. Вооруженные силы и норвежские власти не захотели комментировать эту информацию.

Берг утверждает, что не виновен и не понимал, во что его вовлекли.

Приговор Фруде Бергу пока не вынесен, следствие продолжается. На сегодняшний день он арестован до мая. Норвежские власти оказывают ему обычную консульскую помощь, которую получает любой норвежец, оказавшийся в тюрьме за границей.

Этого мы не знаем

Мы не знаем, действительно ли Фруде Берг выполнял задание норвежской разведывательной службы или другой западной разведки, как утверждают источники в ФСБ.

Он признал, что выполнял функции курьера, но это не было подтверждено норвежскими властями.

То, что это не подтверждается, не означает, что Берг лжет: разведывательные службы редко или никогда не говорят о такого рода тайных поручениях.

ФСБ не предоставила никаких подтверждений или документальных свидетельств своим утверждениям. Дело считается строго секретным, адвокаты подписали обязательство молчать по поводу любой информации по делу.

Действующие лица

⦁ Фруде Берг

⦁ Родился в 1955 году в Тронхейме.

⦁ В 1975 году переехал в Сёр-Варангер на службу в качестве сержанта в пограничном гарнизоне Вооруженных сил. В последующие 15 лет служил, в основном, в вооруженных силах в Восточном Финнмарке.

⦁ 1 апреля 1990 года начал работать в Пограничном комиссариате, который подчинен Департаменту полиции и контролирует соблюдение пограничного соглашения с Россией. В числе его задач «вести диалог с российскими пограничными властями для решения и предотвращения возможных конфликтов и происшествий».

⦁ Вышел на пенсию в 2014 году, но продолжал работать консультантом комиссариата вплоть до весны 2016 года.

⦁ Работал на Красный Крест в Финнмарке как эксперт по России и «координатор международного сотрудничества» до конца 2014 года, избирался заместителем руководителя Красного Креста Финнмарка до мая 2015 года.

Источники: Røde Kors Finnmark, Grensekommissariatet, iFinnmark.no Контакт 1 Берг и его адвокаты объяснили, что один из двух, просивших Берга взять в Москву деньги и конверты — норвежский гражданин, близкий знакомый Берга. Они, якобы, встретились в Осло.

Контакт 2 Берг и его адвокаты указали на то, что второй человек, просивший Берга взять в Москву деньги и конверты — норвежский гражданин, с которым Берг знаком не был. Они, якобы, встретились в Осло.

«Наталья»

Русская женщина, которая, по словам Берга, должна была получить конверты с деньгами, которые были у Берга с собой. Он говорит, что фамилию ее точно не помнит.

Брюнульф Риснес (Brynjulf Risnes) (56 года)

Адвокатская фирма Matrix advokater. Норвежский адвокат Фруде Берга.

Илья Новиков (36 лет)

Российский адвокат Фруде Берга. Известный адвокат и телеперсона в России, был защитником по нескольким делам о шпионаже. Известен тем, что берется за дела, представляющие большой политический интерес.