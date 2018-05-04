Самые популярные сорта трубчатых и крупнокорончатых нарциссов

Нарциссы (Narcissus) — одни из самых распространенных луковичных растений в культуре России . Весной они цветут практически на каждой даче.

Цветут нарциссы

фото автора Нарциссы своеобразны. Для них характерны:

3-4 линейных сизо-зеленых листа;

безлистный цветонос;

цветки с 6 долями околоцветника белой, желтой, двухцветной окраски;

наличие коронки, которая бывает чашевидной, блюдцевидной, колокольчатой, иногда она вообще ограничивается выростами (махровые сорта).

Крупные и мелкие, простые и махровые — все цветки изящны, часто с сильным приятным ароматом.

Вдыхая аромат нарциссов — первое знакомство с ними

фото автора Род нарцисс (Narcissus) из семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae) объединяет около 50 видов, произрастающих в Средиземноморье и прилегающих областях.

Нарцисс садовый сорт Scarlet Gem фото автора В культуре используют около 25 видов и многочисленные сорта, объединенные под названием нарцисс садовый или н. гибридный (Narcissus x hybridus hort).

Нарциссы в весеннем цветнике

фото автора Достоинства нарциссов:

нетребовательны к свету;

хорошо растут на сухих дренированных почвах, не страдают на тяжелых, сырых;

размножают дочерними луковицами;

Здоровая луковица

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слизнями повреждаются редко;

зимне-, ранневесеннецветущие луковичные;

на одном месте (без пересадки) растут долгие годы;

сравнительно неприхотливы в выращивании;

Цветут нарциссы, фото автора

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хороши в различных элементах садового дизайна (цветочных бордюрах, миксбордерах, рабатках, рокариях, приствольных кругах под деревьями, контейнерах).

применимы в срезке и зимней выгонке.

Мы вряд ли перепутаем нарциссы с другими весеннецветущими видами. Да и друг от друга, при всей их схожести, они отличаются настолько, что в мировом сортименте, насчитывающем сегодня свыше 12000 сортов, выделено 11 садовых групп. Из них:

1-4 группы — на основе формы цветка, строения соцветия;

5-11 группы — по видам нарциссов природной флоры (их предкам).

Садовые группы и самые популярные сорта нарциссов

Давайте вместе вспомним их, так как принадлежность сорта к той или иной группе поможет нам понять секреты их выращивания.

1 группа: Трубчатые (Trumpet)

Плюсы: высокие прочные цветоносы; цветение обильное; луковицы крупные, диаметром более 5 см; хорошо размножаются. Минусы: цвета не разнообразны, в средней полосе России требуют укрытия. Наиболее популярные сорта:

'Agathon';

'Bramley';

'Clonavon';

'Dutch Master';

'Golden Harvest';

'Mount Hood';

'Peach Crème';

'Trussow' и другие.

Нарцисс садовый сорт 'Dutch Master'

Старинный сорт: создан до 1938 г, оригинатор неизвестен.

Нарцисс садовый сорт Dutch Master, цветок крупным планом, фото автора и цветок-эталон 1 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants

фотоавтора. Цветок-эталон 1 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants Цветонос высотой до 35 см. Цветок желтый, диаметром до 11 см, часто горизонтально расположенный. Интересно: в Англии удельный вес этого сорта в промышленном выращивании составляет 5%, в Голландии — 7% (данные по А. Томпсону).

Нарцисс садовый сорт 'Golden Harvest'

Старинный сорт: создан до 1920 г, оригинатор Warnaar.

Нарцисс садовый сорт Golden Harvest, цветок крупным планом. Фото с сайта 63pokupki.ru. Влюбленный в себя Нарцисс, скульптура в парке Айвазовское, фото автора.

фото автора Цветонос высотой до 40 см. Цветок золотисто-желтый, диаметром 11-12 см. Интересно: в Англии удельный вес этого сорта в промышленном выращивании составляет 22%, в Голландии — 19% (данные по А. Томпсону).

Нарцисс садовый сорт 'Mount Hood'

Старинный сорт: создан до 1938 г, оригинатор P. van Deursten.

Нарцисс садовый сорт Mount Hood, цветок крупным планом. Фото с сайта rivendel.by. Общий вид. Фото с сайта violet.kiev.ua Цветонос высотой 35-40 см. Цветок молочно-белый, диаметром 10 см. Интересно: в Англии удельный вес этого сорта в промышленном выращивании составляет 2%, в Голландии — 1% (данные по А. Томпсону). Применение: трубчатые нарциссы хороши для выгонки, срезки, в различных весенних композициях.

Трубчатые нарциссы весной

Они эффектны в больших и малых группах под деревьями.

2 группа: Крупнокорончатые или Ширококорончатые (Large-cupped)

Плюсы: цветки разнообразных окрасок: от бледно-желтой и белой до розовой и ярко-красной; цветение массовое, хорошо размножаются. Минусы: луковицы небольшие, диаметром 3-3,5 см. В малоснежные зимы требуют укрытия в средней полосе России. Наиболее популярные сорта:

'Cool Flame';

'Sun Chariot';

'Hyperion Sioux';

'Salome';

'Pitta';

'Passionale';

'Spring Pride';

'Orange Monarch' и другие.

Нарцисс садовый сорт 'Cool Flame'

Сорт создан в 1969 г, оригинатор G. E. Mitsch.

Нарцисс садовый сорт Cool Flame. Фото с сайта semiramisgardens.ru Цветонос высотой до 30 см. Цветок диаметром 10 см, двухцветный: околоцветник белый, коронка темно-оранжево-красная, с гофрированными краями.

Нарцисс садовый сорт 'Salome'

Популярный, но отнюдь не новый сорт: создан в 1958 г, оригинатор J. L. Richardson.

Нарцисс садовый сорт Salome, фото автора и цветок-эталон 2 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants

фотоавтора. Цветок-эталон 2 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants Цветонос высотой 35 см. Цветок диаметром 9-10 см, двухцветный: околоцветник кремово-белый, коронка ярко-желтая.

Нарцисс садовый сорт 'Spring Pride'

Происхождение неизвестно.

Нарцисс садовый сорт Spring Pride. Фото с сайта flower.onego.ru Цветонос высотой до 50 см. Цветок диаметром до 10 см, двухцветный: околоцветник белый, коронка белая, с гофрированным оранжево-розовым краем. Применение: крупнокорончатые нарциссы поистине универсальны — они хороши в весенних миксбордерах, садовых вазах; отлично подходят для срезки. О способах продления жизни цветка в воде рассказано в материале 5 секретов цветка нарцисса. Пока вы будете присматривать для своей дачи сорта крупнокорончатых и трубчатых нарциссов, я подготовлю продолжение обзора групп (и их лучших сортов) этих прекрасных весенних цветов.