Самые популярные сорта трубчатых и крупнокорончатых нарциссов 

Нарциссы (Narcissus) — одни из самых распространенных луковичных растений в культуре России. Весной они цветут практически на каждой даче.
Цветут нарциссы
фото автора Нарциссы своеобразны. Для них характерны:
3-4 линейных сизо-зеленых листа;
безлистный цветонос;
цветки с 6 долями околоцветника белой, желтой, двухцветной окраски;
наличие коронки, которая бывает чашевидной, блюдцевидной, колокольчатой, иногда она вообще ограничивается выростами (махровые сорта).
Крупные и мелкие, простые и махровые — все цветки изящны, часто с сильным приятным ароматом.
Вдыхая аромат нарциссов — первое знакомство с ними
фото автора Род нарцисс (Narcissus) из семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae) объединяет около 50 видов, произрастающих в Средиземноморье и прилегающих областях.
Нарцисс садовый сорт Scarlet Gem фото автора В культуре используют около 25 видов и многочисленные сорта, объединенные под названием нарцисс садовый или н. гибридный (Narcissus x hybridus hort).
Нарциссы в весеннем цветнике
фото автора Достоинства нарциссов:
нетребовательны к свету;
хорошо растут на сухих дренированных почвах, не страдают на тяжелых, сырых;
размножают дочерними луковицами;
Здоровая луковица
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слизнями повреждаются редко;
зимне-, ранневесеннецветущие луковичные;
на одном месте (без пересадки) растут долгие годы;
сравнительно неприхотливы в выращивании;
Цветут нарциссы, фото автора
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хороши в различных элементах садового дизайна (цветочных бордюрах, миксбордерах, рабатках, рокариях, приствольных кругах под деревьями, контейнерах).
применимы в срезке и зимней выгонке.
Мы вряд ли перепутаем нарциссы с другими весеннецветущими видами. Да и друг от друга, при всей их схожести, они отличаются настолько, что в мировом сортименте, насчитывающем сегодня свыше 12000 сортов, выделено 11 садовых групп. Из них:
1-4 группы — на основе формы цветка, строения соцветия;
5-11 группы — по видам нарциссов природной флоры (их предкам).
Садовые группы и самые популярные сорта нарциссов
Давайте вместе вспомним их, так как принадлежность сорта к той или иной группе поможет нам понять секреты их выращивания.
1 группа: Трубчатые (Trumpet)
Плюсы: высокие прочные цветоносы; цветение обильное; луковицы крупные, диаметром более 5 см; хорошо размножаются. Минусы: цвета не разнообразны, в средней полосе России требуют укрытия. Наиболее популярные сорта:
'Agathon';
'Bramley';
'Clonavon';
'Dutch Master';
'Golden Harvest';
'Mount Hood';
'Peach Crème';
'Trussow' и другие.
Нарцисс садовый сорт 'Dutch Master'
Старинный сорт: создан до 1938 г, оригинатор неизвестен.
Нарцисс садовый сорт Dutch Master, цветок крупным планом, фото автора и цветок-эталон 1 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants
фотоавтора. Цветок-эталон 1 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants Цветонос высотой до 35 см. Цветок желтый, диаметром до 11 см, часто горизонтально расположенный. Интересно: в Англии удельный вес этого сорта в промышленном выращивании составляет 5%, в Голландии — 7% (данные по А. Томпсону).
Нарцисс садовый сорт 'Golden Harvest'
Старинный сорт: создан до 1920 г, оригинатор Warnaar.
Нарцисс садовый сорт Golden Harvest, цветок крупным планом. Фото с сайта 63pokupki.ru. Влюбленный в себя Нарцисс, скульптура в парке Айвазовское, фото автора.
фото автора Цветонос высотой до 40 см. Цветок золотисто-желтый, диаметром 11-12 см. Интересно: в Англии удельный вес этого сорта в промышленном выращивании составляет 22%, в Голландии — 19% (данные по А. Томпсону).
Нарцисс садовый сорт 'Mount Hood'
Старинный сорт: создан до 1938 г, оригинатор P. van Deursten.
Нарцисс садовый сорт Mount Hood, цветок крупным планом. Фото с сайта rivendel.by. Общий вид. Фото с сайта violet.kiev.ua Цветонос высотой 35-40 см. Цветок молочно-белый, диаметром 10 см. Интересно: в Англии удельный вес этого сорта в промышленном выращивании составляет 2%, в Голландии — 1% (данные по А. Томпсону). Применение: трубчатые нарциссы хороши для выгонки, срезки, в различных весенних композициях.
Трубчатые нарциссы весной
Они эффектны в больших и малых группах под деревьями.
2 группа: Крупнокорончатые или Ширококорончатые (Large-cupped)
Плюсы: цветки разнообразных окрасок: от бледно-желтой и белой до розовой и ярко-красной; цветение массовое, хорошо размножаются. Минусы: луковицы небольшие, диаметром 3-3,5 см. В малоснежные зимы требуют укрытия в средней полосе России. Наиболее популярные сорта:
'Cool Flame';
'Sun Chariot';
'Hyperion Sioux';
'Salome';
'Pitta';
'Passionale';
'Spring Pride';
'Orange Monarch' и другие.
Нарцисс садовый сорт 'Cool Flame'
Сорт создан в 1969 г, оригинатор G. E. Mitsch.
Нарцисс садовый сорт Cool Flame. Фото с сайта semiramisgardens.ru Цветонос высотой до 30 см. Цветок диаметром 10 см, двухцветный: околоцветник белый, коронка темно-оранжево-красная, с гофрированными краями.
Нарцисс садовый сорт 'Salome'
Популярный, но отнюдь не новый сорт: создан в 1958 г, оригинатор J. L. Richardson.
Нарцисс садовый сорт Salome, фото автора и цветок-эталон 2 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants
фотоавтора. Цветок-эталон 2 группы, рисунок Encyclopedia of garden plants Цветонос высотой 35 см. Цветок диаметром 9-10 см, двухцветный: околоцветник кремово-белый, коронка ярко-желтая.
Нарцисс садовый сорт 'Spring Pride'
Происхождение неизвестно.
Нарцисс садовый сорт Spring Pride. Фото с сайта flower.onego.ru Цветонос высотой до 50 см. Цветок диаметром до 10 см, двухцветный: околоцветник белый, коронка белая, с гофрированным оранжево-розовым краем. Применение: крупнокорончатые нарциссы поистине универсальны — они хороши в весенних миксбордерах, садовых вазах; отлично подходят для срезки. О способах продления жизни цветка в воде рассказано в материале 5 секретов цветка нарцисса. Пока вы будете присматривать для своей дачи сорта крупнокорончатых и трубчатых нарциссов, я подготовлю продолжение обзора групп (и их лучших сортов) этих прекрасных весенних цветов.