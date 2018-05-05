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В Хабаровске состоялась заключительная ночная тренировка парадных расчетов
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В Хабаровске состоялась заключительная ночная тренировка парадных расчетов 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Проведение генеральной репетиции запланировано 7 мая на первую половину дня.
В Хабаровске под руководством исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Александра Чайко состоялась заключительная ночная тренировка парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона в преддверии парада, посвященного 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Тренировка с прохождением механизированной колонны прошла на главной площади Хабаровска.
Проведение генеральной репетиции запланировано 7 мая на первую половину дня.
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