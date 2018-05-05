В Хабаровске состоялась заключительная ночная тренировка парадных расчетов 

ТК «Звезда»: последние новости

В Сирии ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГИЛ

В Новосибирске на параде в День Победы впервые задействованы мотовездеходы АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс»