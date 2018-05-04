Хабаровск в пятницу ждут транспортные трудности 

Сегодня, 4 мая, в Хабаровске состоится очередная репетиция парада ко Дню Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», водителям и пассажирам общественного транспорта следуют продумать свои маршруты особенно по возвращении с работы или учёбы в вечернее время. Схема перекрытий улиц краевой столицы осталась такой же, как при ранее состоявшихся тренировках парадных расчётов.
С 12:00 до 23:00 запрещена стоянка всех видов транспортных средств на следующих улицах Хабаровска:
Восточное шоссе от Ленинградской до Выборгской;
Ленинградская от Ким Ю Чена до Восточного шоссе;
Ленина от Ленинградской до Шеронова;
Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского;
Уссурийский бульвар от Шеронова до Дикопольцева;
Пушкина от Ленина до Амурского бульвара;
Лейтенанта Орлова от Дикопольцева до переулка Облачного;
переулок Облачный от Лейтенанта Орлова до КПП в/ч 74854.
С 17:00 до окончания мероприятий будет запрещена стоянка всех видов транспортна на следующих улицах:
Амурский бульвар от Пушкина до Дикопольцева;
Ким Ю Чена от Шеронова до Дикопольцева;
Дикопольцева от Амурского бульвара до Лейтенанта Орлова.
С 14:30 до 15:30 и с 21:00 до 23:00 на период прохождения механизированной колонны ограничено движение транспорта на улицах:
Восточное шоссе от Ленинградской до Выборгской;
Ленинградская от Ким Ю Чена до Восточного шоссе;
Ленина от Ленинградской до Шеронова;
Гоголя от Ленина до Муравьева-Амурского;
Пушкина от Ленина до Амурского бульвара.
С 18:00 до 23:00 на период проведения репетиций будет ограничено движения транспорта по улицам:
Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского;
Пушкина от Ленина до Амурского бульвара;
Амурский бульвар от Шеронова до Дикопольцева;
Дикопольцева от Амурского бульвара до Лейтенанта Орлова;
Ленина от Ленинградской до Шеронова;
Уссурийский бульвар от Шеронова до Дикопольцева.
При пересечении механизированных колонн улицы Карла Маркса будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта на участке улиц Муравьева-Амурского и Карла Маркса от улицы Шеронова до улицы Московской.
Военные уже трижды проходили маршем и колоннами боевой техники по центру Хабаровска 27 и 30 апреля, а также 2 мая. Генеральная репетиция парада запланирована на понедельник, 7 мая. Информация об ограничении движения в этот день будет доведена до горожан дополнительно.