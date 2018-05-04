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Андрей Тарасенко провел урок патриотического воспитания
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Андрей Тарасенко провел урок патриотического воспитания 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел урок патриотического воспитания в лицее №3 Владивостока в четверг, 3 мая. Глава региона рассказал школьникам о героях своей семьи.
В преддверии одного из главных праздников нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне — врио Губернатора поговорил с учениками шестого класса о патриотизме. Андрей Тарасенко рассказал ребятам о том, откуда появилось это понятие, и о том, что оно означает для него самого.
«Это любовь к дому, к Родине. Это когда война или беда и все как один становятся на защиту своей страны. Это когда делаешь что-то на пользу своему государству», — подчеркнул глава региона, узнав у ребят, кто кем хочет стать в будущем.
Врио Губернатора отметил, что настоящими патриотами стали те, кто в 1941-1945 годы защищали страну на полях сражений и в тылу.
«Враг хотел уничтожить нашу страну, стереть ее с лица земли. Но все, от мала до велика, объединились против фашизма. Такого возраста, как вы, ребята стояли за станками и делали снаряды», — обозначил глава края.
Школьники рассказали о своих родственниках, которые прошли войну, и спросили, кто из семьи Андрея Тарасенко сражался в Великую Отечественную.
«Оба моих деда воевали. Один, был на войне водителем — возил снаряды, дошел до Берлина. Вернувшись с войны, работал комбайнером, умер в годах. Второй погиб, освобождая Калининград, там и захоронен», — отметил врио Губернатора.
В ходе встречи глава региона также акцентировал внимание на том, что наряду с другими гражданами страны приморцы совершали подвиги и в других вооруженных конфликтах. Один из них учился в лицее №3 — Виктор Акимович Фесюн геройски погиб при исполнении интернационального долга 13 мая 1982 года в Афганистане.
Глава Приморья призвал ребят гордиться своей страной, больше читать книг о войне и сохранить память о тех, кто когда-то отстоял мир и свободу.
Напомним, главный парад Приморья в честь Дня Победы состоится во Владивостоке 9 мая. В праздничных колоннах пройдут 1,5 тысяч военнослужащих. Будет задействовано более 50 единиц военной техники.
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