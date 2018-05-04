Подъем уровня рек отмечается в Приморье

В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края , вызвавшего сильные и очень сильные дожди на большей территории, на реках края началось формирование дождевого паводка, сообщает Примгидромет.

Подъем уровня воды до 0,3 метра отмечается в верховьях рек центральных районов — Уссури, Арсеньевка, а также на реках западных, восточных и южных районов. Наиболее интенсивный подъем воды отмечается на реках юго-западных районов. Реки в берегах, опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдается. Уровни воды преимущественно ниже пойменных отметок на 0,7-1,9 метра, в южных районах — до 2,6 метра.

Сегодня в течении дня дожди на большей территории края сохранятся, интенсивность подъема воды в реках увеличится, информируют синоптики. В ближайшие трое суток ожидаемый подъем уровня воды в реках западных, южных и восточных районов составит 1,2-2 метра, на остальной территории края — 0,2-1 метра. На отдельных участках рек южных и западных районов возможен выход из низких берегов, затопления пониженных мест интенсивным ливневым стоком, опасных явлений не ожидается.

Наиболее паводкоопасные районы: Чугуевский, Уссурийский, Спасский, Хасанский, Михайловский.

При угрозе подтопления необходимо:

— заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

— уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

— принять предупредительные меры — создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

— очистить от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома;

— закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

— освободить подвалы от имущества и продовольствия;

— поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

— предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

— заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

— не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

— перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

— окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

— не поддавайтесь панике.

После ухода воды:

— перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

— проветрите помещения и просушите вещи;

— не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

— не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

— проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

— не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

— организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

Телефон единой службы спасения: 101,112.