Китай отметил 200-ю годовщину со дня рождения Карла Маркса

ПЕКИН, 4 мая. / ТАСС /. КНР в пятницу отметила 200-летие со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), многие теоретические положения учения которого были использованы Коммунистической партией Китая (КПК) и стали ключевой составляющей идеологии страны.

"Сегодня мы собрались здесь в торжественной обстановке, чтобы со всей искренностью отдать дань уважения Карлу Марксу в связи с 200-й годовщиной со дня его рождения, вспомнить его великие личные и исторические успехи, великий дух и великолепие его теории, — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в пекинском Доме народных собраний на церемонии, посвященной этой дате. — Прошло двести лет, и несмотря на огромные и глубокие изменения в обществе, имя Карла Маркса пользуется уважением во всем мире, а его теория по-прежнему блистает подобно бриллианту светом истины".

Глава государства напомнил, что Маркс «боролся за народные интересы, стоя во главе революционной борьбы».

"Марксистское учение имеет важное значение, которое передается из поколения в поколение. В мире нет иного учения, которое бы оказало на человечество столь большое влияние", — резюмировал он.