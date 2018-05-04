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Китай отметил 200-ю годовщину со дня рождения Карла Маркса
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Китай отметил 200-ю годовщину со дня рождения Карла Маркса 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 4 мая. /ТАСС/. КНР в пятницу отметила 200-летие со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), многие теоретические положения учения которого были использованы Коммунистической партией Китая (КПК) и стали ключевой составляющей идеологии страны.
"Сегодня мы собрались здесь в торжественной обстановке, чтобы со всей искренностью отдать дань уважения Карлу Марксу в связи с 200-й годовщиной со дня его рождения, вспомнить его великие личные и исторические успехи, великий дух и великолепие его теории, — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в пекинском Доме народных собраний на церемонии, посвященной этой дате. — Прошло двести лет, и несмотря на огромные и глубокие изменения в обществе, имя Карла Маркса пользуется уважением во всем мире, а его теория по-прежнему блистает подобно бриллианту светом истины".
Глава государства напомнил, что Маркс «боролся за народные интересы, стоя во главе революционной борьбы».
"Марксистское учение имеет важное значение, которое передается из поколения в поколение. В мире нет иного учения, которое бы оказало на человечество столь большое влияние", — резюмировал он.
В Китае марксистская философия рассматривается в качестве руководящей идеологической основы. С 1978 года в стране начала проводиться политика реформ и открытости, и марксизм как объект научного исследования был существенно обогащен. В процессе китаизации он ознаменовался тремя теоретическими достижениями — идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и концепцией «тройного представительства» (согласно которой КПК представляет интересы развития передовых производительных сил, китайской культуры и широких слоев населения КНР — прим. ТАСС). В январе на втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру были признаны «новейшим достижением китаизации марксистской теории».
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