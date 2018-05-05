В самом центре Иркутска днем ограбили молодую маму с ребенком 

В Иркутске полиция ищет двух отморозков, которые 2 мая ограбили молодую маму с ребенком. Женщина прогуливалась со своим малышом около дома №2 на улице Богдана Хмельницкого. Когда она наклонилась к коляске, к ней подбежал молодой человек, который вырвал из её рук мобильный телефон и скрылся вместе с напарником. В настоящее время по факту грабежа полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемые пока не найдены. Правоохранители просят помощи у граждан в поиске злоумышленников.
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