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В самом центре Иркутска днем ограбили молодую маму с ребенком
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В самом центре Иркутска днем ограбили молодую маму с ребенком 

Байкал24.ru 46 минут назад
В Иркутске полиция ищет двух отморозков, которые 2 мая ограбили молодую маму с ребенком. Женщина прогуливалась со своим малышом около дома №2 на улице Богдана Хмельницкого. Когда она наклонилась к коляске, к ней подбежал молодой человек, который вырвал из её рук мобильный телефон и скрылся вместе с напарником. В настоящее время по факту грабежа полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемые пока не найдены. Правоохранители просят помощи у граждан в поиске злоумышленников.
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