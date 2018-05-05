В самом центре Иркутска днем ограбили молодую маму с ребенком 

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Закрытым ТЦ «Гулливер» и ТЦ «Район» в Барнауле пообещали длинные майские каникулы

Отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах будет указываться по местному времени

В Красноярске выделили еще более двух миллионов рублей на отлов бродячих собак