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Лесосибирский ЛДК уличили в несоблюдении условий труда работников
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Лесосибирский ЛДК уличили в несоблюдении условий труда работников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали об итогах проверок условий труда на предприятиях региона. В 2017 году лабораторные исследования зафиксировали нарушения санитарных норм по таким параметрам. как допустимый уровень вибрации, производственного шума, освещенности, а также по микроклимату.
В ведомстве перечислили предприятия, в которых выявлены неблагоприятные условия труда. И, как оказалось, на Лесосибирском ЛДК № 1 санитарные требования нарушены сразу по нескольким пунктам: по уровню шума, искусственной освещенности, вибрации, по параметрам микроклимата. Кроме того, исследования воздуха рабочей зоны в ЛДК показали превышение допустимого содержания пыли, вредных паров и газов.
В чисое предприятий, где не соблюдаются требования к условиям труда, находятся также компании «Машзавод» и «ОКБ Микрон» (оба — Красноярск), муниципальное предприятие «Енисейское АТП» (Енисейск), МУП «Толстомысенское ПП ЖКХ», ОАО «Красное» (Балахтинский район), МП Красноярска «Горэлектротранс», предприятия «Альфа», «Тепловик— 2» (Ермаковский район), ОАО «Минусинская геологоразведочная экспедиция», ООО «Аэрогео» (Енисейск); ООО «Автотранс» (г. Ачинск), Енисейское районное отделение ПАО «Красноярскэнергосбыт» (Енисейск).
Как сообщили в Роспотребнадзоре, работа по выявлению опасных производственных факторов, ведущих к возникновению профессиональных заболеваний, продолжится и в этом году.
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