Лесосибирский ЛДК уличили в несоблюдении условий труда работников

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали об итогах проверок условий труда на предприятиях региона. В 2017 году лабораторные исследования зафиксировали нарушения санитарных норм по таким параметрам. как допустимый уровень вибрации, производственного шума, освещенности, а также по микроклимату.

В ведомстве перечислили предприятия, в которых выявлены неблагоприятные условия труда. И, как оказалось, на Лесосибирском ЛДК № 1 санитарные требования нарушены сразу по нескольким пунктам: по уровню шума, искусственной освещенности, вибрации, по параметрам микроклимата. Кроме того, исследования воздуха рабочей зоны в ЛДК показали превышение допустимого содержания пыли, вредных паров и газов.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, работа по выявлению опасных производственных факторов, ведущих к возникновению профессиональных заболеваний, продолжится и в этом году.