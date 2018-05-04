WSJ: заксобрание штата Миссури проведет заседание относительно импичмента губернатору 

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Законодатели американского штата Миссури намерены провести внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об объявлении импичмента губернатору Эрику Грейтенсу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, о данных планах объявили представители верхней и нижней палат законодательного собрания. Заседание, как ожидается, начнется 18 мая. При этом, 14 мая в городе Сент-Луис начнется судебное разбирательство по делу Грейтенса.
В феврале прокуратура обвинила его во вторжении в личную жизнь. Это произошло после того, как в январе в печати появились сообщения о том, что он якобы сделал компрометирующую фотографию своей любовницы и грозил воспользоваться этой фотографией в случае, если она расскажет об имевших место между ними отношениях. Грейтенс признал факт внебрачной связи, однако отрицал, что прибегал к угрозам.
Грейтенс был избран на пост губернатора Миссури в ноябре 2016 года. Члены законодательного собрания штата неоднократно призывали его уйти в отставку.