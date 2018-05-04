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«Ростелеком» в Иркутске поучаствовал в мероприятии «Голос Победы»
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«Ростелеком» в Иркутске поучаствовал в мероприятии «Голос Победы» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Накануне майских праздников «Ростелеком» пригласил иркутян на мероприятие «Голос Победы». На площади у памятника Александру III специалисты компании в форме времен Великой отечественной войны организовали тематические экспозиции и демонстрационные зоны, где можно было узнать полезную информацию и протестировать услуги и сервисы.
Участники праздника побывали на выставке раритетных телефонов начала и середины прошлого века. Исторические экспонаты из музея «Ростелекома» разместились в специальной палатке. Гости с удовольствием исполняли песни военных лет под караоке. Для этого сотрудники компании подключили «Интерактивное ТВ» в салоне автомобиля. Дополнительный сервис «Караоке» пользуется неизменной популярностью у абонентов «Ростелекома».
«Услуга «Интерактивное ТВ» уже стала народной — ее подключили более 100 тысяч жителей Приангарья, — прокомментировал заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Теленкевич. — Поэтому мы рассказывали горожанам, которые пришли на праздник, об обновленных акциях и тарифах».
«Я рада, что попала на мероприятие, потому что узнала важные для себя новости, — рассказывает жительница Иркутска Татьяна Сиднева. — У меня в квартире интернет и телевидение «Ростелекома» уже подключены, поэтому мне интересна информация о новых сервисах, бонусах и дополнительных предложениях».
Интеллектуальные сервисы «Интерактивного ТВ» делают просмотр удобным и интересным. В их числе: электронная программа телепередач, функции записи, паузы и перемотки телеэфира, сервис «Видеопрокат», а также «Родительский контроль» для ограничения доступа детей к взрослому контенту. Абонентам доступно свыше 240 каналов (из них 83 — в HD-качестве).
Используемая платформа предоставляет информацию о погоде, курсах валют и о новостях услуги в режиме реального времени. В меню услуги есть полное описание, наименование каналов и программы передач. Предусмотрено подключение к социальным сетям.
Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте www.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.
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