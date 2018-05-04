Представители РФ и КНР соберутся в конце мая в Якутске обсудить сотрудничество в Арктике

ЯКУТСК , 4 мая. / ТАСС /. Формы и механизмы российско-китайского сотрудничества в Арктическом регионе станут предметом обсуждения на первом заседании специализированной рабочей группы в Якутске. Оно пройдет 30-31 мая, сообщил в пятницу ТАСС руководитель департамента по внешним связям региона Владимир Васильев

"Мы знаем, что недавно КНР приняла арктическую стратегию. Двум странам нужно понять, как стыкуется их арктическая политика", — рассказал Васильев, отметив, что в Якутск, как ожидается, приедут порядка 40 представителей Минэкономразвития РФ и Министерства коммерции КНР.

Как отметил руководитель департамента, стороны планируют обсудят потенциальные проекты для реализации в Арктике. «Это первое заседание рабочей группы. Очень приятно, что оно состоится именно в Якутске. Большой интерес китайской стороны вызывает Северный морской путь, вопросы возобновляемой энергетики, экологии в Арктике», — отметил Васильев.